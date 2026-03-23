Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

SAMSUNG ELECTRONİCS İŞÇİLERİ GREVE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

GÜNEY KORE: Samsung Electronics'in 66 bin örgütlü işçisinin yüzde 93'ü, ikramiye ödemeleriyle ilgili anlaşmazlık nedeniyle greve gitme kararını onayladı. Sendikalar, işçilerin anlaşmaya varamaması durumunda 21 Mayıs'ta greve gideceklerini açıkladı. İşveren ve sendiklar arasındaki üç aylık görüşmeler, bir performans primi sistemi olan kâr teşvikinin hesaplama kriterleri konusunda yönetimle anlaşmaya varılamamasıyla sonuçlanmıştı.

ELEKTRİK İŞÇİLERİ MAAŞ ZAMMI İÇİN İŞ BIRAKTI

HİNDİSTAN: Ulusal Termik Santral Şirketi (NTPC) tarafından yönetilen Singrauli termik santralinde Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) tarafından istihdam edilen sözleşmeli inşaat işçileri, fazla mesai ücreti ve zamanında ödenen ücret talebiyle Pazartesi günü greve gitti. BHEL işçileri, her gün 12 saat çalışmaya zorlandıklarını ancak yalnızca 8 saatlik ücret aldıklarını söyledi. Singrauli Süper Termik Santrali, Üçüncü Aşama genişletme çalışmasından geçiyor. Devlet denetimindeki mühendislik şirketi BHEL, önemli ekipman tedariki ve inşaat işlerinden sorumlu.

KAMU ÇALIŞANLARI BAYRAM İKRAMİYELERİNİ TALEP EDİYOR

PAKİSTAN: İslamabad'daki Başkent Geliştirme Kurumu (CDA) çalışanları, yönetimin bayram ödeneklerini durdurma kararına karşı gösteri düzenledi. CDA İşçi Sendikası sözcüsü, tüm çalışanların 2006 yılından beri bayram ödeneği aldığını söyledi. Protestocular, inanç ayrımı olmaksızın çalışanlara bayram ikramiyesi ödendiğini, ani iptalin adaletsizlik olduğunu ve artan yaşam maliyetiyle mücadele eden CDA çalışanları üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını söyledi.

VİCTORİA EYALETİNDEKİ BİNLERCE ÖĞRETMEN EYLEM YAPACAK

AVUSTRALYA: Victoria'daki 35.915 devlet okulu öğretmenini temsil eden Avustralya Eğitim Sendikası (AEU), 24 Mart'ta 24 saatlik grev yapmayı ve ödenmemiş fazla mesai, idari, büro ve raporlama işlerine yasak getirmeyi planlıyor. Ücret artışı, iş yükünün azaltılması ve personel sayısının artırılması talebiyle yapılan yeni bir toplu iş sözleşmesi için sekiz ay süren başarısız müzakerelerin ardından, AEU üyelerinin %98'i 12 Mart'ta grev kararına onay verdi. İşçilerin tabanındaki öfke, gerçek ücretleri düşüren ve yönetimsel kontrolü yoğunlaştıran ardı ardına gelen toplu iş sözleşmeleri nedeniyle yıllardır birikiyordu.