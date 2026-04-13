Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

Sömürüye karşı işçiler ayaklandı

Chhattisgarh’daki Korba’da bulunan Ulusal Termal Enerji Şirketi’ne bağlı sözleşmeli işçiler, Çarşamba günü santralin girişinde protesto gösterisi düzenleyerek girişi engelledi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. İşçiler çalışma saatlerini ve düşük ücretleri protesto ediyordu. Sözleşmeli şirket tarafından uzun süredir sömürüldüklerini ve merkezi hükümet tarafından belirlenen asgari ücretten mahrum bırakıldıklarını söylediler.

BANGLADEŞ:

Şeker fabrikası işçileri kadro bekliyor

Devlete ait Thakurgaon Şeker Fabrikası’ndaki işçiler Pazar günü üç taleple protesto gösterisi düzenledi. Bu talepler arasında ücret komisyonunun belirlediği yüzde 15’lik özel ödenek, daha önce olduğu gibi liyakate dayalı olarak mevsimlik işçilerin daimi pozisyonlara transferi ve nitelikli iş gücü oluşturmak için terfi imkanları yer alıyordu. Eylemde, işçiler fabrika kapısında toplanarak bir toplantı düzenlediler ve ardından fabrika yönetiminin binasına doğru yürüyüşe geçerek taleplerini içeren bir muhtıra sundular.

FİLİPİNLER:

Kağıt işçileri uzlaşma istiyor

Kuzey Mindanao’daki Lanao del Norte’de bulunan Newtech Pulp Inc. fabrikasında işçiler, ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 6 Mart’tan beri grevde. NewTech Pulp Denetim ve Personel Sendikası ile NewTech Pulp İşçi Sendikası, taleplerini aylık 2000 pesoya düşürürken, alt kademe çalışanlar da zamlarını 1800 pesoya indirdi. Yönetim ise yöneticilere sadece 1000 peso, alt kademe çalışanlara ise 850 peso zam teklif etti.

AVUSTRALYA:

Sekiz belediyede ortak grev

Melbourne metropol bölgesindeki sekiz belediyeden işçiler, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle yasal işlem başlatmak için kampanya başlatıldı. Avustralya Hizmetler Sendikası (ASU) üyesi olan ve Darebin, Merribek ve Hume yerel yönetim bölgelerinde çalışanlar çöp kutularını toplamayı reddederken, Yarra, Maribyrnong ve Melbourne yerel yönetim bölgelerindeki üyeler de ihlal bildirimi düzenlemeyi reddetti. Sendika, 7 bin işçi için %22’lik artışı talep etti.

TASMANYA:

Maden işçileri talepleri için iş bıraktı

Tazmanya’nın kuzeyindeki Grange Resources şirketine ait manyetit demir cevheri madeni ve Port Latta işleme tesisinde çalışan yaklaşık 30 işçi, şirketin önerdiği toplu iş sözleşmesinde daha iyi bir ücret teklifi talep etmek için 3-7 Nisan tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Aylar süren görüşmelerin ardından yönetim, enflasyonun altında kalan ve üç yıl için sadece yüzde 9,25’lik bir zam teklifini iyileştirmeyi reddetti.