Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE

Hyundai işçileri müzakere bekliyor

Seul Hyundai taşeron işçileri, müzakereler talep etmek amacıyla Çarşamba günü Seocho-gu’daki Hyundai Motor Grubu genel merkezi önünde gösteri düzenlendi. Protesto, Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) ve Kore Metal İşçileri Sendikası (KMWU) tarafından organize edildi. KMWU’nun 58 mağazasından 20.000’den fazla taşeron işçi, 18 ana işverene resmi TİS talebinde bulundu. Yaklaşık 1.000 taşeron sendikası, 300’den fazla ana taahhütlü yürüyüşle müzakere talebin de bulundu, ancak bunlar dan yalnızca 30’u uzlaşma sürecine girdi.

HİNDİSTAN

Eylemcilere polis müdahalesi

Uttar Pradesh eyaletinin Noida eyaletinin farklı fabrikalarından 30.000 işçinin 10 Nisan’da başlattığı beş günlük protestoya polis müdahale etti. Polis işçilere saldırısıyla, bağlantıları ve araçları yakıldı. Çok sayıda işçi tutuklandı. Uttar Pradesh başbakanı, grevdeki işçileri disiplin cezası ve işten çıkarma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İşçiler, komşu Haryana eyalet hükümetinin fabrika işçileri için getirdiği asgari ücretle aynı seviyede ücret talep ediyordu. İşçiler, geçici zam teklifini reddetti.

AVUSTRALYA

Demiryolu işçileri haklarını istiyor

Aurizon Coal’a bağlı Yeni Güney Galler’deki dört kömür dağıtım terminalinde çalışan Demiryolu, Tramvay ve Otobüs Sendikası (RTBU) üyeleri, Aurizon’un önerilen toplu iş sözleşmesinde ücret ve çalışma koşullarında iyileştirme talepleriyle grevlerini sürdürüyor. 11 aylık görüşmelerin ardından Aurizon, dört yıl içinde yüzde 19’luk bir ücret artışı teklif etti. RTBU’nun yaklaşık yüzde 97’si bu teklifi reddetti. İşçiler, 3,5 yıl içinde yüzde 29’luk ücret artışı, 7,50 saatlik nakit ödeme ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Madenciler iş bıraktı

Kuzey Bölgesi’ndeki (NT) Nathan River Resources (NRR) Roper Bar demir cevheri madeninde çalışan yaklaşık 40 işçi, şirketin mevcut yakıt ücreti gerekçe gösterilerek maaşsız olarak işten çıkarıldı. Elektrik İşçileri Sendikası sözcüsü, yakıt krizi iddiasını reddederek, şirketin bir süredir sorun yaşadığını ve işçilere yüzbinlerce dolarlık emeklilik ödemesi yapmadığını söyledi. "27 işten çıkarma var ve bunların ödemeleri doğru yapılmadı. İnsanlara dört haftadır maaşları ödendi" dedi.

Kaynak: wsws.org