Dünya genelinde Parkinson hastalığına bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor

Dünya genelinde 10 milyondan fazla kişi Parkinson hastalığı ile mücadele ederken, bu hastalığa bağlık sakatlık ve ölümler hızla artıyor.

Dünyada her yıl 11 Nisan Parkinson hastalığı için farkındalık yaratmak ve bu hastalıkla mücadeleye dikkati çekmek için "Dünya Parkinson Günü" olarak anılıyor.

AA muhabiri bu kapsamda, Parkinson hastalığına ilişkin uluslararası örgüt ve sağlık kuruluşlarında yer alan bilgileri derledi.

Halk arasında "yaşlılık hastalığı" olarak da bilinen Parkinson ilk kez 1817'de Londralı doktor James Parkinson tarafından tanımlandı.

Lüksemburg'ta 2005'te düzenlenen 9. Dünya Parkinson Hastalığı Günü Konferansı'nda "kırmızı lale" hastalığın resmi sembolü olarak kabul edildi.

Parkinson hastalığının, beyinde "dopamin" adı verilen hücrelerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Parkinson's Foundation'ın verilerine göre, dünya genelinde Parkinson hastalığından mustarip kişilerin sayısı 10 milyonu aşıyor.

Yakalananların büyük çoğunluğunu 60 yaş üstü kişilerin oluşturduğu Parkinson hastalığının, erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre 1,5 kat daha fazla. Parkinson hastalığı teşhisi konulanların sadece 4'ü 50 yaş altındaki kişiler.

"Parkinson's Europe"a göre, "dünyada en hızlı büyüyen" nörolojik hastalık olan Parkinson ile mücadele eden kişi sayısının 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor.