Dünya genelindeki ikinci vaka: "Kene ısırığı kaynaklı kırmızı et alerjisi"nden öldü

Avustralya’da 2022'de astım nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen 16 yaşındaki gencin, ülkede "kene ısırığı kaynaklı kırmızı et alerjisi"nden öldüğü doğrulanan ilk kişi olduğu bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, New South Wales (NSW) eyaletinden Jeremy Webb, kamp gezisinde sığır eti yedikten sonra nefes almakta zorlandı ve astım sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Webb’in ölüm nedeninin "kene ısırığı kaynaklı memeli hayvan etine karşı anafilaktik reaksiyon" olduğunu ve bunun astım krizini tetiklediğini açıkladı.

Webb, kamp yaparken defalarca kene ısırığına maruz kaldı. Klinik immünolog ve alerji uzmanı Sheryl van Nunen, genç için "memeli hayvan eti alerjisi" teşhisi koydu.

Nunen, Webb’in ölümünün ülkede belgelenmiş ilk, dünyada ise ikinci "memeli hayvan eti alerjisi kaynaklı ölümcül vaka" olduğunu belirtti.