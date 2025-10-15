DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Gıda Günü, her yıl 16 Ekim’de kutlanan, herkes için yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişimi savunan küresel bir farkındalık günüdür. Odak; gıda güvencesi, beslenme kalitesi, tarımsal sürdürülebilirlik, iklim krizine dayanıklı üretim ve adil tedarik zincirleridir.