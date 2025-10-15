Dünya Gıda Günü (16 Ekim): anlamı, hedefleri ve gereksiz tüketimi azaltma rehberi
Dünyada üretilen gıdanın üçte biri sofraya ulaşmadan kayboluyor. 16 Ekim Dünya Gıda Günü, adil ve sürdürülebilir bir gıda sistemi için bireyleri ve kurumları harekete çağırıyor. İsrafı azaltmak, yerel üreticiyi desteklemek ve sağlıklı beslenmek için bugün küçük ama etkili adımlar atmanın tam zamanı.
DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR?
Dünya Gıda Günü, her yıl 16 Ekim’de kutlanan, herkes için yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişimi savunan küresel bir farkındalık günüdür. Odak; gıda güvencesi, beslenme kalitesi, tarımsal sürdürülebilirlik, iklim krizine dayanıklı üretim ve adil tedarik zincirleridir.
TEMEL HEDEFLER
1) Erişilebilir gıda
Yoksulluk, çatışma ve afetlere karşı dayanıklı gıda politikalarıyla kimsenin geride kalmamasını sağlamak.
2) Sürdürülebilir üretim
Toprak, su ve biyoçeşitliliği koruyan yöntemlerle verimliliği artırmak; israf ve kayıpları azaltmak.
3) Sağlıklı beslenme
Besleyici ürünlere erişimi güçlendirerek malnütrisyon ve obeziteyi aynı anda azaltmak.
4) Adil değer zinciri
Küçük üreticiler, kadınlar ve gençler için kapsayıcı, şeffaf ve adil piyasa koşulları oluşturmak.
GIDA İSRAFINI AZALTMAK İÇİN 10 PRATİK ADIM
- Haftalık menü planlayın; alışveriş listesini buna göre yapın.
- Önce giren önce çıkar (FIFO) kuralını buzdolabında uygulayın.
- Son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihini ayırt edin.
- Artanları yaratıcı tariflerle değerlendirin; porisyonları küçültün.
- Meyve-sebzeyi doğru saklayın; etilen gazı yayanları ayrı tutun.
- Uygun olan organik atıkları komposta dönüştürün.
- Mevsiminde ve yerel üretimi tercih edin; taşıma kaynaklı kayıpları azaltın.
- Su ayak izini düşürmek için su verimli pişirme ve temizlik yöntemleri kullanın.
- Etik tedarik ve sertifikalı ürünleri destekleyin.
- İhtiyaç fazlasını paylaşın; yerel gıda bankalarıyla iletişime geçin.
OKUL, BELEDİYE VE İŞ YERLERİ İÇİN ETKİNLİK FİKİRLERİ
|Etkinlik
|Kısa açıklama
|Beklenen çıktı
|Sıfır İsraf Günü
|Bir gün boyunca tek kullanımlık ürün ve artıksız menü hedefi
|Atık miktarında gözle görülür azalma
|Yemek Artığı Günlüğü
|Her bölüm/ekip haftalık artığını kaydeder ve nedenlerini tartışır
|Davranış değişikliği ve kalıcı tasarruf
|Doğru Saklama Atölyesi
|Soğutma, dondurma ve saklama kaplarıyla pratik eğitim
|Evde raf ömrü uzar, israf düşer
|Yerel Üretici Pazarı
|Çiftçilerle tanışma, tarladan sofraya zincirin görünür kılınması
|Yerel ekonomiye destek
|Kompost Parkuru
|Okul/bahçede küçük kompost ünitesi kurulumu
|Organik atıklar toprağa döner
|Paylaşım Noktası
|Fazla ve kapalı gıdalar için güvenli toplama alanı
|İhtiyaç sahiplerine doğrudan destek
İpucu: Etkinlikleri 16 Ekim haftasına yayarak katılımı artırın; son gün kısa bir değerlendirme oturumu yapın.
SOSYAL MEDYA KILAVUZU (KISA VE ETKİLİ)
Önerilen paylaşım metni
“Bugün Dünya Gıda Günü! İsrafı azalt, yereli destekle, besleyici seçimler yap. Küçük adımlar büyük değişim yaratır.”
Etiket önerileri
#DünyaGıdaGünü #WorldFoodDay #Gıdaİsrafı #SürdürülebilirBeslenme #YerelÜretici #Kompost #SıfırAtık
SIK SORULAN SORULAR
Dünya Gıda Günü’nün amacı nedir?
Herkes için yeterli ve besleyici gıdaya erişimi savunmak; sürdürülebilir, adil ve dayanıklı gıda sistemleri konusunda farkındalık yaratmak.
Ne yaparsam gerçekten işe yarar?
Planlı alışveriş, doğru saklama, porsiyon kontrolü, artıkları değerlendirme ve ihtiyaç fazlasını paylaşma en etkili adımlardır.
Kurumsal ölçekte nereden başlamalı?
Öncelikle mevcut atık ve satın alma verilerini ölçün, hedef koyun, eğitim ve görünürlükle davranış değişimini destekleyin.