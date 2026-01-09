Dünya ile Ay Arasındaki Mesafe Kaç Kilometre?

Dünya ile Ay arasındaki mesafe, uzay ve astronomiyle ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Geceleri gökyüzünde net bir şekilde görülebilen Ay, Dünya’ya sanıldığından çok daha uzak bir konumda bulunuyor. Peki Ay, Dünya’dan kaç kilometre uzakta?

Bu haberde, Dünya–Ay mesafesi ile ilgili ortalama, en yakın ve en uzak uzaklık değerlerini net ve anlaşılır şekilde ele alıyoruz.

DÜNYA İLE AY ARASINDAKİ ORTALAMA MESAFE

Bilimsel ölçümlere göre Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 384.400 kilometredir. Bu değer, Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi boyunca ölçülen uzaklıkların ortalaması alınarak hesaplanır.

Ancak bu mesafe sabit değildir. Ay, Dünya etrafında tam bir daire değil, eliptik (oval) bir yörüngede hareket eder. Bu nedenle uzaklık sürekli değişir.

AY DÜNYA’YA EN YAKIN VE EN UZAK NE KADAR YAKLAŞIR?

Ay’ın Dünya’ya En Yakın Olduğu Mesafe (Perigee)

Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın noktasına geldiğinde yaklaşık 363.300 kilometre uzaklıkta bulunur. Bu duruma astronomide perigee adı verilir.

Ay’ın Dünya’ya En Uzak Olduğu Mesafe (Apogee)

Ay, Dünya’dan en uzak konumdayken yaklaşık 405.500 kilometre mesafeye çıkar. Bu nokta ise apogee olarak adlandırılır.

DÜNYA–AY MESAFESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Konum Mesafe (km) En Yakın Mesafe (Perigee) 363.300 km Ortalama Mesafe 384.400 km En Uzak Mesafe (Apogee) 405.500 km

DÜNYA İLE AY ARASINDAKİ MESAFE NEDEN DEĞİŞİYOR?

Ay’ın yörüngesi tam dairesel olmadığı için Dünya–Ay mesafesi sürekli değişir. Yerçekimi etkileri ve yörüngesel hareketler, Ay’ın bazen Dünya’ya yaklaşmasına, bazen de uzaklaşmasına neden olur.

Bu değişim, süper ay ve mikro ay gibi gözlemsel olayların da temel nedenidir.

AY’A GİTMEK NE KADAR SÜRER?

Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe baz alındığında, bir uzay aracının Ay’a ulaşması yaklaşık 3 gün sürer. Bu süre, kullanılan aracın hızına ve rotasına göre değişiklik gösterebilir.

Dünya ile Ay arası kaç kilometredir?

Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe 384.400 kilometredir.

Ay Dünya’ya en fazla ne kadar yaklaşır?

Ay, Dünya’ya en yakın konumda yaklaşık 363.300 kilometre mesafeye kadar yaklaşır.

Ay Dünya’dan en fazla ne kadar uzaklaşır?

Ay, en uzak noktadayken yaklaşık 405.500 kilometre uzaklıktadır.

Ay ile Dünya arasındaki mesafe sabit midir?

Hayır, Ay eliptik bir yörüngede döndüğü için mesafe sürekli değişir.

Dünya ile Ay arasındaki mesafe, ortalama olarak 384.400 kilometre olsa da Ay’ın yörüngesel hareketleri nedeniyle bu uzaklık zaman zaman artar ya da azalır.

Ay’ın Dünya’ya olan bu değişken mesafesi, hem astronomik gözlemler hem de uzay araştırmaları açısından büyük önem taşımaktadır.