Dünya İnsani Dayanışma Derneği, Bitlis’teki ilkokulu açılışından önce psikososyal çalışmalar yapmak için köylerde atölyeler düzenledi

Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief), Anadolu'da eğitime erişimi artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında Bitlis’te açacağı 11'inci okulun hazırlıklarını sürdürüyor. Dernek gönüllüleri, ilkokul açılışı öncesinde travma ve aile odaklı psikososyal çalışmalar yapmak için köylerde atölyeler düzenledi. Okul ile bölgedeki yüzlerce çocuğun eğitim alabileceğini belirten Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, “Bizim için her çocuk bir define. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir” dedi.

Yoksulluğun ve şiddetin eğitimle üstesinden gelinebileceği inancıyla toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirme, herkes için ruh sağlığı projeleriyle birey ve toplumu güçlendirme çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşu Dünya İnsani Dayanışma Derneği, “Dezavantajlı Bölgelerde Sürdürülebilir Eğitim Projesi” kapsamında 240 öğrenciye hizmet verecek 11’inci köy okulunu Bitlis'te açmaya hazırlanıyor.

Bitlis'in Yolalan ilçesinde faaliyete geçecek ve bu köylerde ikamet eden çocukların eğitim alabileceği okulun temel atma töreni, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı - Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, AK Parti İl Başkanı Av. Kadir Köstekçi, Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Elif Zırhlıoğlu ve Fatih Zırhlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

30 köyde bin 276 çocuk, 242 kadın ve 39 erkek ile görüşüldü

Açılışa kısa bir zaman kala köy okulu projesi kapsamında derneğin gönüllüleri, Bitlis’in köylerini gezerek kadın ve çocuklarla buluştu. Toplamda 30 köy gezilerek bin 276 çocuk ve ergen, 242 kadın, 39 erkek ile görüşüldü. Çocuk cinsel istismarını önleme, şiddetsiz iletişim, cinsel sağlık ve üreme, madde bağımlılığı, sanat ve oyun çalışmaları, travma odaklı psikososyal destek konulu atölyeleri gerçekleştirildi. Yetişkin kadınlarla kadın üreme sağlığı, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, korunma yolları, sağlıklı cinsel ilişki, genel sağlık gibi konuların üzerinde durularak bu konularda önleyici çalışmalar yapıldı. İhtiyaca göre kadınların çocukları ve eşleri ile yaşadıkları iletişim problemleri üzerinde durularak ev içi iletişimi güçlendirmek, şiddetsiz iletişim yollarını bulmak üzerine etkinlikler yapıldı.

Aynı zamanda bölgede erken yaşta evlilikler yaygın olduğundan erken yaşta evlenmiş kadınlarla konuyla ilgili travma odaklı duygu ve baş etme yöntemlerine dair kültüre duyarlı etkinlikler yapıldı. Çocuklarla ise öncelikli olarak çocuk cinsel istismarını önlemeye dönük çalışmalar yapıldı. Bu çalışma ile hedeflenen çocukların özel bölgelerini öğrenmesini, olası bir cinsel istismar durumunda kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemelerini sağlamak, olası çözüm yollarını ve güvenli alanlarını bulmalarını sağlamaktı. Aynı zamanda çocuklarla gerçekleştirilen duygu atölyelerinde çocukların güncel korkuları ve baş etme üzerine konuşularak çocukların ruh sağlığına sürdürülebilir katkılar sunuldu. Bu çalışmaların öncesi ve sonrasında çocukların kendilerini güvende hissetmesi için oyun ve sanat atölyeleri gerçekleştirdi. Ergenlerle yapılan atölyelerde ihtiyaca yönelik olarak akran zorbalığı, şiddetsiz iletişim ya da madde bağımlılığı üzerine çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların öncelikli amacı ergenlerin kendi arasındaki iletişimini ve akran dayanışmasını güçlendirmek, yaşadıkları ev içi problemler ile baş etme becerilerini güçlendirmek, olası bir madde kullanımı durumunda önleyici çalışmalara yapmak olarak öne çıktı. Bölgeden alınan olumlu geri dönüşler, konuya ilişkin çalışmaların gerekliliğini gözler önüne serdi.

“Şiddet ve travmanın her türüyle mücadele ediyoruz”

Daha önce Hakkari, Ağrı, Erzurum, Kars, Van, Mardin, Nepal ve Afrika’da psikososyal destek projeleri gerçekleştiren Dünya İnsani Dayanışma Derneği’nin Kurucu Başkanı ve Direktör Doç. Dr. Ayten Zara çalışmalara ilişkin, “WHR olarak yoksulluğun ve şiddetin üstesinden eğitimle gelinebileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirmek, dezavantajlı bölgelerde sürdürülebilir eğitimler ve ruh sağlığı projeleri yaparak birey ve toplumu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Barışçıl bir insanlık umuduyla, şiddet ve travmanın her türüyle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.



