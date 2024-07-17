Dünya Kenti Muğla için çalışıyoruz

Halil ERTUNÇ

Gerçekleşen yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Aras ilk 100 gün içinde gerçekleştirdiği projeleri kamuoyuna sundu. Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım töreninde, seçim sürecinde vaat ettiği projelerin ne aşamada olduğunu ve hangi hizmetlerin tamamlandığını paylaştı. Aras, “Bizi en çok sizlerden aldığımız enerji motive ediyor. Seçimlerden önce ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonu ile yola çıkmıştık. İlk 100 gün aslında çok kısa bir süre. Sizlerin karşısına çıkacak kadar hizmet biriktirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Aras, “Kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı ve Şiddete Karşı Tutum belgesini hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Denizcilik A.Ş, Akıllı Kentler Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. Muğla Planlama Ajansı’nı kurduk. Bütün paydaşların katılım sağlayacağı, Muğla’mızın planlanacağı bir hizmeti devreye soktuk” diye konuştu.

KAPSAMLI PAKET HAZIRLIĞI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tanıtım toplantısında yeni projeleri de açıkladı. Aras, “Kadın sığınma evi, Muhtarlık Hizmet binaları, Gündüz Bakımevi, Etüt Merkezleri, Semt Polikliniği, HPV Aşı uygulaması, Muğla İstihdam Ofisleri için çalışma başlattık. 100 yeni içme suyu deposu, Datça Betçe 3.Etap çalışmalarını başlatıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri de emeklilerimiz. Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Muğla Kart ile emeklimiz, öğrencimiz, çiftçimizin yanında olacağız” diye konuştu.