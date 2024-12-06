Dünya Koro Müziği Günü’nde 18 koro birden

Oktay EVSEN

Dünya Koro Müziği Günü’nde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 8 Aralık’ta İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak. İzmir’deki 18 koronun performans sergileyeceği konser ücretsiz.

İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, İzBB Hazırlık Çocuk Korosu, TPKD İzmir Şubesi Gençlik Korosu, NHKM Bi Dünya Müzik Kadınlar Korosu, Balçova Belediyesi Afife Sanat Çoksesli Korosu, İYTE Gradia Choir saat 13.00’te sahne alacak. Saat 15.30’da ise TPKD İzmir Şubesi Çocuk Korosu, İzBB Çoksesli Kadınlar Korosu, İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, İzBB Çoksesli Korosu, A Capella TimbrFifths, Chorus Line olacak. Saat 18.00’de de İzBB Çoksesli Çocuk Korosu, TPKD İzmir Şubesi Smyrnacapella Çoksesli Korosu, A Capella Gramofon, İzmir Demokrasi Üniversitesi Çoksesli Korosu, TPKD İzmir Şubesi Selluka Kadınlar Korosu ve İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu sahneye çıkacak.