DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME YARI FİNAL MAÇI | Türkiye - Romanya maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç nerede oynanacak? Final maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja girildi. A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı play-off yarı final mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. “Türkiye Romanya maçı ne zaman”, “hangi kanalda yayınlanacak” ve “tek maç mı oynanacak” soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Romanya karşılaşması İstanbul’da, Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI?

Dünya Kupası play-off sistemi gereği bu karşılaşma tek maç eleme usulüyle oynanacak. Kazanan takım doğrudan finale yükselirken, kaybeden ekip turnuva dışı kalacak.

TÜRKİYE KAZANIRSA NE OLACAK?

A Milli Takım, Romanya’yı elemesi halinde Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibiyle 31 Mart 2026’da final maçına çıkacak.

Bu karşılaşmayı da kazanması durumunda Türkiye, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Son maç dizilişi (5-4-1) baz alınarak Türkiye’nin muhtemel 11’i şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır

Defans: Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Merih Demiral, Zeki Çelik

Orta Saha: Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız

Forvet: Deniz Gül

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Play-off etabında toplam 16 takım, 4 ayrı yolda mücadele ediyor. Her yolun galibi Dünya Kupası bileti alacak. Tüm maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanıyor ve hata payı bulunmuyor.

Türkiye - Romanya karşılaşması, 2026 Dünya Kupası yolunda en kritik eşiklerden biri olacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu zorlu mücadelede alınacak sonuç, ay-yıldızlı ekibin kaderini belirleyecek. Tüm gözler şimdi Beşiktaş Park’ta oynanacak bu dev mücadelede.