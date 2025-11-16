Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son durum

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 9. hafta, B, C, E, H ve J gruplarında oynanan toplam 10 maçla tamamlandı. Devler hata yapmamak için sahaya çıkarken bazı ülkeler Dünya Kupası umutlarını güçlendirdi, bazıları ise kritik kayıplarla hesapları karıştırdı.

B GRUBU: İSVİÇRE’DEN İSVEÇ’E AĞIR DARBE

B Grubu’nun en çarpıcı sonucu Cenevre’den geldi. İsviçre, İsveç’i 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı. Granit Xhaka liderliğinde baskın bir oyun ortaya koyan İsviçre, grupta avantajı ele geçirdi.

Grubun bir diğer flaş öyküsü ise Kosova’dan geldi. Slovenya deplasmanında 2-0 kazanan Kosova, tarihinde ilk kez bir büyük turnuva play-off’una kalmayı garantileyerek futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

C GRUBU: DANİMARKA TÖKEZLEDİ, YUNANİSTAN KAZANDI

Danimarka, Belarus karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. 2-2’lik beraberlik, liderlik hesaplarını sallasa da İskandinav ekibi ilk 2’yi garantilemeyi başardı.

Yunanistan ise Atina’da müthiş bir mücadele sergiledi ve İskoçya’yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ancak bu sonuç İskoçya’nın ilk 2’yi ilan etmesini engelleyemedi; Danimarka ve İskoçya Dünya Kupası biletinde büyük avantaj yakalayan iki ekip oldu.

H GRUBU: AVUSTURYA HATA YAPMADI

Avusturya deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi’ni 2-0 yenerek işini şansa bırakmadı. Bosna Hersek ise Romanya’yı 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Avusturya ve Bosna Hersek, gruptan çıkmayı garantileyen takımlar oldu.

J GRUBU: BELÇİKA’DAN KRİTİK KAYIP

Grubun favorisi Belçika, Kazakistan deplasmanında 1-1’lik sürpriz bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Galler ise Lihtenştayn’ı 1-0 yenerek yarışta kalmayı başardı. Belçika, matematiksel olarak durumu son haftaya bıraksa da liderlik koltuğundaki yerini koruyor.

Dünya Kupası'na gruplarını lider olarak tamamlayan 12 takım direkt gidiyor, kalan dört bilet için 16 takım martta yarışacak.