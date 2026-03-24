Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Yarı Final Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final maçları futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Kritik karşılaşmalar öncesinde en çok merak edilen konuların başında ise “maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları geliyor. Özellikle Türkiye - Romanya maçı için şifresiz yayın detayı dikkat çekiyor.

Perşembe günü oynanacak olan Play-off yarı final mücadeleleri, Avrupa’da Dünya Kupası yolunda belirleyici olacak. Birbirinden zorlu eşleşmelerde takımlar finale yükselmek için sahaya çıkarken, yayın bilgileri de netleşti.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI

İşte Perşembe günü oynanacak Play-off yarı final karşılaşmaları ve yayın detayları:

Saat Maç Kanal Yayın Durumu 20:00 Türkiye - Romanya TV8 Şifresiz 22:45 Danimarka - Kuzey Makedonya Exxen Şifreli 22:45 Polonya - Arnavutluk S Sport + Şifreli 22:45 İtalya - Kuzey İrlanda Exxen Şifreli 22:45 Çekya - İrlanda Exxen Şifreli 22:45 Galler - Bosna Hersek S Sport + Şifreli 22:45 Ukrayna - İsveç Exxen Şifreli 22:45 Slovakya - Kosova Exxen Şifreli

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Romanya maçı, Play-off yarı finalinin en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Mücadele saat 20:00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu önemli karşılaşmanın şifresiz yayınlanacak olması, futbolseverler için büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye’nin finale yükselme mücadelesi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilebilecek.

DİĞER PLAY-OFF MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Play-off yarı finalinde yer alan diğer karşılaşmalar ise farklı platformlarda yayınlanacak. Ancak bu maçların tamamı şifreli yayın kapsamında olacak.

Danimarka - Kuzey Makedonya: Exxen

Polonya - Arnavutluk: S Sport +

İtalya - Kuzey İrlanda: Exxen

Çekya - İrlanda: Exxen

Galler - Bosna Hersek: S Sport +

Ukrayna - İsveç: Exxen

Slovakya - Kosova: Exxen

Özellikle Exxen ve S Sport + platformlarında yayınlanacak bu maçlar, abonelik gerektirdiği için şifreli olarak izlenebilecek.

PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARININ ÖNEMİ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final maçları, turnuvaya katılma yolunda kritik bir eşik anlamına geliyor. Bu aşamada alınacak sonuçlar, takımların kaderini doğrudan belirleyecek.

Tek maç üzerinden oynanan bu karşılaşmalarda hata payının oldukça düşük olması, mücadelelerin daha sert ve taktiksel geçmesini sağlıyor. Bu nedenle her karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan vadediyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off maçları ne zaman?

Play-off yarı final maçları Perşembe günü oynanacak.

Türkiye - Romanya maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye - Romanya maçı TV8 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Diğer maçlar şifresiz mi?

Hayır, diğer Play-off yarı final maçları şifreli platformlar üzerinden yayınlanacak.

Hangi maçlar Exxen’de yayınlanacak?

Danimarka, İtalya, Çekya, Ukrayna ve Slovakya maçları Exxen’de yayınlanacak.

Hangi maçlar S Sport +’ta yayınlanacak?

Polonya ve Galler maçları S Sport + üzerinden yayınlanacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu bir gün yaşatacak. Özellikle Türkiye - Romanya maçının şifresiz yayınlanacak olması, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor. Diğer maçların ise şifreli platformlarda yayınlanacak olması nedeniyle izleyicilerin yayın bilgilerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

Tüm gözler şimdi bu kritik mücadelelere çevrilmiş durumda. Play-off yarı finalinde alınacak sonuçlar, Dünya Kupası yolunda belirleyici olacak.