Dünya Kupası bilet fiyatları cep yakıyor: Türkiye'nin maçları ne kadar?

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılmaya devam ediyor.

İlk kez 48 takımla düzenlenecek turnuva 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Turnuvanın başlamasına 2 ay kala FIFA, "Ön Seviye 1" (Frontline 1) adı altında yeni bir bilet kategorisi belirledi. Bu kategori kapsamında, 12 Haziran'da Inglewood’da oynanacak ABD-Paraguay maçının bilet fiyatı 4 bin 105 dolar olarak açıklandı. Daha önce aynı maç için en pahalı bilet kategorisi 2 bin 735 doları geçmiyordu.

FIFA ayrıca "Ön Seviye 2" adında bir kategori daha belirledi ki bu bölümdeki biletlerin fiyatları da bin 940 ile 2 bin 330 dolar arasında değişiyor.

FİNAL BİLETLERİ CEP YAKIYOR

Fiyat artışları 19 Temmuz'da oynanacak final maçına da yansıdı. Final maçı için "Seviye 1" bilet fiyatı 8 bin 680 dolardan 10 bin 990 dolara yükseldi. "Seviye 2" biletler 5 bin 575 dolardan 7 bin 380 dolara, "Seviye 3" biletler ise 4 bin 185 dolardan 5 bin 785 dolara çıktı.

FIFA, final maçı için ayrılan tüm biletlerin şimdiden tükendiğini duyurdu.

Öte yandan turnuvanın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşmasının en düşük bilet fiyatı 600 dolar, en pahalısı ise 4 bin 750 dolar olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE KADAR?

Türkiye'nin grupta oynayacağı maçların bilet fiyatları da belli oldu.

Türkiye gruptaki ilk maçına, turnuvanın 6'ncı maçı olarak Kanada'da Avustralya'ya karşı çıkacak. Bu maçta en ucuz bilet fiyatı 210 dolar (9 bin 380 TL), en pahalı bilet ise 2 bin 200 dolar (98 bin 200 TL).

Milli Takım, iinci maçında 19 Haziran'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. ABD'de oynanacak maçın en ucuz bilet fiyatı 204 dolar (9 bin 112 TL), en pahalı bilet ise 2 bin 200 dolar (98 bin 200 TL).

Türkiye'nin gruptaki son maçı olan ABD karşılaşmasının bilet fiyatları ise 840 dolar (37 bin 522 TL) ile 4 bin 800 dolar (107 bin 454 TL) arasında değişiyor.