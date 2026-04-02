Dünya Kupası biletleri nerede satılır ve nasıl satın alınır?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, en çok merak edilen konuların başında bilet satışı geliyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev organizasyon için bilet satış sürecinin resmen başlamasıyla birlikte futbolseverler “Dünya Kupası biletleri nerede satılır?”, “2026 FIFA Dünya Kupası bileti nasıl alınır?” ve “FIFA Dünya Kupası bilet satışı başladı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Turnuvayı yerinden izlemek isteyen taraftarlar için süreç artık resmen başlamış durumda.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın bilet satışı başladı. Açıklamada, tüm bilet işlemlerinin FIFA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Bu nedenle bilet almak isteyenlerin resmi başvuru ve satın alma sürecini doğrudan FIFA platformu üzerinden takip etmesi gerekiyor.

DÜNYA KUPASI BİLETLERİ NEREDE SATILIR?

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri, FIFA'nın resmi internet sitesi üzerinden satılıyor. Açıklanan bilgilere göre tüm bilet işlemleri FIFA.com aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu nedenle taraftarların bilet satın alma sürecinde resmi kanal dışında bir yere yönelmeden FIFA'nın resmi platformunu kullanması gerekiyor.

Bilet satın alma işlemi için taraftarların “fifa.com/tickets” adresi üzerinden işlem yapması gerektiği aktarıldı. Böylece Dünya Kupası bilet satışı, resmi ve merkezi bir sistem üzerinden yürütülüyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI BİLETİ NASIL SATIN ALINIR?

2026 FIFA Dünya Kupası bileti satın almak isteyenlerin öncelikle FIFA ID oluşturması gerekiyor. Açıklamaya göre bilet satın alabilmek için önce hesap açılması, ardından bu hesaba giriş yapılması şart.

Hesaba giriş yapıldıktan sonra taraftarlar müsabaka ve koltuk seçimi yapabilecek. Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından ise FIFA tarafından onay e-postası gönderilecek. Ayrıca biletlere, seçilen müsabakalardan bir ay önce erişilebileceği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE SEÇİLDİĞİNDE NEDEN ERİŞİM KODU İSTENİYOR?

Açıklamada yer alan önemli detaylardan biri de ülke seçimiyle ilgili oldu. Buna göre bilet satın alma ekranında farklı bir ülke seçildiği takdirde genel satış kapsamında birçok müsabaka için bilet temin edilebileceği belirtildi.

Ancak platform üzerinden ülke olarak Türkiye seçildiğinde, taraftar bileti satın alınabilmesi için özel bir erişim kodu talep edileceği aktarıldı. Bu ayrıntı, özellikle Milli Takım odaklı bilet almak isteyen taraftarlar için dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

ERİŞİM KODLARI NASIL ALINACAK?

Söz konusu erişim kodlarının, ilerleyen günlerde TFF'nin internet sitesi üzerinden Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için paylaşılacağı bildirildi. Bu nedenle taraftarların güncel duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

Yapılan açıklamada ayrıca taraftarların, güncel bilgilendirmeler ve kod paylaşımları için TFF'nin resmi iletişim kanallarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu bilgi, özellikle Türkiye seçeneği üzerinden işlem yapacak taraftarlar açısından büyük önem taşıyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada organizasyonun 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuva, futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olarak yine yoğun ilgi görüyor.