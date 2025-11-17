Dünya Kupası biletleri sahiplerini buldu: Play-off'ta hangi takımlar oynayacak?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftasında sahneye çıkan dört grupta hem gol yağmuru hem de tarihi dönüşler yaşandı. Portekiz ve Norveç, gösterdikleri üstün performanslarla 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım biletini cebine koydu.

F Grubu’nda Porto’nun Dragão Stadı’nda sahne alan Portekiz, Ermenistan’ı adeta sahadan sildi. Joao Neves ve Bruno Fernandes hat-trick yaparak gecenin yıldızları olurken, skorboard’u süsleyen diğer isimler Renato Veiga, Gonçalo Ramos ve Francisco Conceição oldu.

Aynı grupta Puskas Arena’da Macaristan’ın konuğu olan İrlanda Cumhuriyeti, 90+6’da Troy Parrott’ın attığı golle 3-2 kazanarak Dünya Kupası play-off’larına kapağı attı. Portekiz, 13 puanla lider bitirdi; İrlanda 10 puanla ikinci sırayı aldı.

I Grubu’nun Norveç, İtalya’yı 4-1 mağlup etti. 24 puana ulaşan İskandinav ekibi, İtalya’nın tam 6 puan önünde Dünya Kupası’na direkt katılım hakkı elde etti. Bu başarı, Norveç’in 1998 Fransa’dan sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacağı anlamına geliyor.

İNGİLTERE’DEN KUSURSUZ SERİ

K Grubu’nda İngiltere, Arnavutluk’u 2-0 yenerek tarihe geçen bir istatistikle grup aşamasını tamamladı: 8 maç, 8 galibiyet, hiç gol yemeden Dünya Kupası vizesi. Gareth Southgate yönetimindeki takım, Avrupa elemelerinin en dominant performansına imza attı. D Grubu’nda Trabzonspor’un yıldızı Oleksandr Zubkov’un gol attığı mücadelede Ukrayna, İzlanda’yı 2-0 yenerek play-off’a adını yazdırdı. Aynı grupta Fransa, Azerbaycan’ı 3-1’le geçerek liderliğini korudu.

Dünya Kupası’na direkt katılanlar:

Hırvatistan

İngiltere

Fransa

Portekiz

Norveç

Play-off oynayacak ülkeler:

Arnavutluk

Çekya

Ukrayna

İrlanda Cumhuriyeti

İtalya

Haftanın sonuçları



D Grubu

Azerbaycan-Fransa: 1-3

Ukrayna-İzlanda: 2-0

F Grubu

Macaristan-İrlanda: 2-3

Portekiz-Ermenistan: 9-1

I Grubu

İtalya-Norveç: 1-4

İsrail-Moldova: 4-1

K Grubu

Sırbistan-Letonya: 2-1

Arnavutluk-İngiltere: 0-2