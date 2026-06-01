Dünya Kupası: Brezilya'nın kırılması zor rekorları

Dünya Kupası denildiğinde akla ilk gelen ülke olan Brezilya, turnuva tarihindeki başarılarıyla rakiplerinden ayrılmaya devam ediyor.

Sarı-yeşilliler, yalnızca kazandıkları kupalarla değil, kırılması güç birçok rekorun da sahibi konumunda bulunuyor.

Dünya Kupası tarihindeki tüm turnuvalarda yer alan tek ülke olan Brezilya, 1930'dan bu yana düzenlenen 22 organizasyonun tamamına katılmayı başardı.

Sambacılar, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında şampiyonluğa ulaşarak beş kez kupayı kaldırdı ve bu alanda zirveye yerleşti.

Brezilya'nın ardından dört şampiyonlukla Almanya ve İtalya geliyor.

GALİBİYET REKORU BREZİLYA'DA

Sambacılar, Dünya Kupası tarihinde en fazla maç kazanan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Turnuva tarihindeki 114 karşılaşmada 76 galibiyet elde eden Brezilya, bu alanda en yakın rakibi Almanya'ya da önemli bir fark attı. Almanya 68 galibiyette kalırken Arjantin 47 galibiyetle üçüncü sırada yer aldı.

ÜST ÜSTE 11 MAÇ KAZANDILAR

Brezilya'nın elindeki dikkat çekici rekorlardan biri de üst üste kazanılan maç sayısı.

2002 Dünya Kupası'nda çıktığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan Brezilya, galibiyet serisini 2006 turnuvasına da taşıdı. Böylece üst üste 11 Dünya Kupası maçını kazanarak organizasyon tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Bu seri, 2006 çeyrek finalinde Fransa'ya karşı alınan yenilgiyle sona erdi.

İKİ KEZ KUSURSUZ ŞAMPİYONLUK

Brezilya, Dünya Kupası tarihinde iki farklı turnuvayı mağlubiyetsiz ve puan kaybı yaşamadan tamamlayan nadir ekiplerden biri oldu.

1970'te Meksika'da oynadığı altı maçın tamamını kazanan Sambacılar, aynı başarıyı 2002'de Güney Kore ve Japonya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada da tekrarladı. Brezilya, o organizasyonda çıktığı yedi karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

13 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Brezilya'nın bir başka tarihi başarısı ise üst üste maç kaybetmeme serisinde ortaya çıktı.

1958 ile 1966 yılları arasında oynadığı 13 Dünya Kupası karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Güney Amerika temsilcisi, bu süreçte 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Brezilya'nın serisi, 1966 Dünya Kupası'nda Macaristan karşısında sona erdi.

GOL REKORU DA SAMBACILARDA

Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı da yine Brezilya.

Sarı-yeşilliler, turnuva tarihinde attıkları 237 golle listenin ilk sırasında yer alıyor. Almanya 232 golle ikinci sırada bulunurken Arjantin 152 golle üçüncü basamakta yer alıyor.

Beş dünya şampiyonluğu, katıldığı tüm turnuvalar, galibiyet rekorları ve gol istatistikleriyle Brezilya, Dünya Kupası tarihindeki en başarılı ülke olma unvanını korumayı sürdürüyor.

2026 Dünya Kupası öncesinde de futbolun en büyük sahnesindeki ölçü hâlâ Sambacılar olmaya devam ediyor.