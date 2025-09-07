Dünya Kupası Eleme Maçı > Türkiye - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol takımı, Dünya Kupası elemelerinin ikinci maçında İspanya karşısına çıkıyor. Peki Türkiye - İspanya maçı nerede oynanacak? Türkiye - İspanya maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye A Miili Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin ikinci maçında İspanya'yı ağırlıyor. Türkiye - İspanya maçına dair detaylar şöyle:
TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, Gürcistan karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle İspanya'nın ardından grubun ikinci sırasında yer alıyor. Grubun ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla geçen İspanya, ilk sırada yer alıyor.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye - İspanya maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İspanya maçı TV8 kanalından naklen ve canlı olarak izlenebilecek.