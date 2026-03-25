Dünya Kupası için son dört bilet: Play-off heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off heyecanı başlıyor. Avrupa’da gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi kontenjanından gelen 4 ekip, Dünya Kupası bileti için kritik bir eşikten geçecek.

Toplam 16 takımın yer aldığı play-off etabı, dörderli dört ayrı yol üzerinden oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre düzenlenecek karşılaşmalarda yarı finali geçen ekipler, 31 Mart’ta oynanacak finallerde son kozlarını paylaşacak.

A MİLLİ TAKIM SAHNE ALIYOR

E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda final maçına çıkacak.

Yarı final eşleşmelerinde seri başı olan takımlar, karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak. Bu durum, kritik mücadelelerde ev sahibi ekipler için sınırlı da olsa bir avantaj oluşturuyor.

YARI FİNAL PROGRAMI

Play-off yarı finallerinde yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek

22.45 Ukrayna-İsveç

22.45 Polonya-Arnavutluk

22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti