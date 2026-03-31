Dünya Kupası için son maç: Türkiye, Kosova deplasmanında

Dünya Kupası elemelerinin play-off turu finalinde A Milli Takım, deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Kazananın Dünya Kupası bileti alacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Milli Takım mücadele için dün Kosova'ya gitti. Türkiye, play-off yarı finalinde kendi sahasında Romanya'yı 1-0 yenerken Kosova ile deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etmişti.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım teknik direktörü Montella, şunları kaydetti:

"Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar. Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız."

Play off yarı finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova'nın teknik direktörü Franco Foda, şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya Türkiye'nin şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Durmaz, Ferdi Kadıoğlu - İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız - Kerem Aktürkoğlu:

Maçın 90 dakikasının berabere tamamlanması halinde mücadele uzatmalara, beraberliğin yine bozulmaması halinde ise penaltılara gidecek.

Maçı kazanan ülke Dünya Kupası'na gitme hakkı elde edecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

HEDEF 3'ÜNCÜ KEZ KATILMAK

A Milli Takım, şu ana kadar tarihinde Dünya Kupası'na iki kez katıldı. İlk kez, 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye bundan 48 yıl sonra Güney Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'nda mücadele etmiş ve 3'üncü olmuştu.