Dünya Kupası Maç Takvimi Açıklandı! FIFA 2026 Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor?

Futbol dünyasının en büyük organizasyonu için geri sayım hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği FIFA 2026 Dünya Kupası için maç takvimi resmen açıklandı. Turnuvanın başlangıç tarihi, oynanacağı şehirler ve kritik maç programı futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki Dünya Kupası ne zaman başlıyor, maçlar hangi tarihlerde oynanacak? İşte tüm detaylar…

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolun en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası, 2026 yılında da büyük bir heyecana sahne olacak. Turnuva 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Yaklaşık bir ay sürecek olan organizasyon, 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Bu süreç boyunca dünya genelinde milyonlarca taraftar ekran başına kilitlenecek.

Turnuva Tarihleri

Başlangıç: 11 Haziran 2026

Final: 19 Temmuz 2026

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, tarih boyunca bir ilke sahne olacak. Turnuva Kuzey Amerika’da üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Meksika

Bu organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı turnuva olarak kayıtlara geçecek.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

FIFA tarafından açıklanan programa göre turnuvanın aşamaları ve tarihleri şu şekilde planlandı:

Aşama Tarih Grup Aşaması 11 – 27 Haziran 2026 Son 32 Turu 28 Haziran – 3 Temmuz 2026 Son 16 Turu 4 – 7 Temmuz 2026 Çeyrek Finaller 9 – 11 Temmuz 2026 Yarı Finaller 14 – 15 Temmuz 2026 Üçüncülük Maçı 18 Temmuz 2026 Final 19 Temmuz 2026

Final Maçı Nerede Oynanacak?

Turnuvanın final karşılaşması New York / New Jersey bölgesinde oynanacak ve şampiyon bu büyük mücadeleyle belli olacak.

DÜNYA KUPASI HEYECANI NEDEN BU KADAR BÜYÜK?

Dünya Kupası, yalnızca bir futbol turnuvası değil; aynı zamanda ülkelerin prestij mücadelesidir. 2026 organizasyonu ise hem geniş katılım hem de çoklu ev sahipliği modeliyle tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Bu nedenle turnuva programı, maç tarihleri ve oynanacak şehirler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

