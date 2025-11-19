Dünya Kupası'na gidecek 42 takım belli oldu

Dünya Kupası gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. Kuralar 5 Aralık’ta ABD’nin başkenti Washington’daki Kennedy Center’da çekilecek.

48 takımın yer alacağı organizasyonda şu ana kadar 42 takım direkt katılmayı garantiledi. Avrupa’dan dört (play-off’la belirlenecek), diğer kıtalardansa (Asya, Afrika’dan ve diğer kıtalardan ülkelerin katılacağı kıtalararası play-off’la belirlenecek) iki takım daha organizasyona katılacak.

O takımlar şu şekilde: ABD, Meksika, Kanada, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İspanya, İsviçre, Norveç, Portekiz, Arjantin, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Uruguay, Avustralya, Güney Kore, İran, Japonya, Katar, Özbekistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Güney Afrika, Mısır, Senegal, Tunus, Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Haiti, Panama, Yeni Zelanda.