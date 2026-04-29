Dünya Kupası'na katılan ülkelere 871 milyon dolar dağıtılacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelere 871 milyon dolar dağıtılacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada'nın Vancouver kentinde bir araya geldi.

Konsey, turnuvaya katılacak 48 takıma dağıtılacak para ödülünü yüzde 15 artırarak toplamda 871 milyon dolara çıkarmayı kabul etti.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.