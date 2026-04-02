Dünya Kupası'nda fikstür güncellendi: Milli Takım'ın maç saati değişti

ABD, Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nda maç saatlerinde değişiklik yapıldı.

D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin de bir maçının saati değişti.

Buna göre A Milli Takımın Dünya Kupası 2. maçında Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın saati 06.00 olarak güncellendi.

A Milli Takım, kupada 14 Haziran'da Avustralya ile TSİ saat 07.00'de, 20 Haziran'da Paraguay ile 06.00'da ve ABD ile 26 Haziran'da 05.00'te karşılaşacak.

A Milli Takım salı gününü oynan Avrupa elemeleri play-off finalinde Kosava'yı eleyerek kupaya katılma hakkı kazanmıştı.