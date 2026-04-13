Dünya Kupası'nın gerçek faturası: Milyar dolarlar dönüyor ama kime yarıyor?

Dünya futbolunun vitrini olarak sunulan 2026 Dünya Kupası, bu kez yalnızca sahadaki rekabetle değil, arkasındaki dev ekonomik çarkla da gündemde.

FIFA ve iş ortaklarının hazırladığı raporlar, organizasyonun küresel ekonomiye 40 milyar doların üzerinde katkı sağlayacağını öne sürüyor. Ancak bu tablo, her zamanki gibi “kazanan kim?” sorusunu da beraberinde getirdi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın 16 şehrine yayılan turnuva, 11 Haziran’da Estadio Azteca’da başlayacak, 19 Temmuz’da New York/New Jersey’de sona erecek.

48 takımlı yeni formatla maç sayısı 104’e çıkarılırken, bu genişlemenin futbolun gelişiminden çok ticari hacmi büyütmeye hizmet ettiği yönünde eleştiriler dikkat çekti.

GERÇEKLİK TARTIŞMALI

Dünya Ticaret Örgütü ile ortak hazırlanan projeksiyonlara göre turnuvanın 80 milyar doları aşan brüt ekonomik çıktı yaratması bekleniyor. Ancak bu tür mega organizasyonların ekonomik etkilerine dair geçmiş örnekler, öngörülen rakamların çoğu zaman abartılı çıktığını gösteriyor.

Beklenen 824 bin kişilik istihdamın önemli bir bölümünün geçici ve düşük ücretli işlerden oluşacağı da uzmanların altını çizdiği başlıklardan biri. Kısacası “istihdam artışı” söylemi, kalıcı ekonomik kazanım anlamına gelmeyebilir.

ASLAN PAYI ABD’NİN, RİSK YERELİN

Turnuvanın merkezi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri için 30 milyar doların üzerinde ekonomik katkı hesaplanıyor. Ancak bu gelirlerin büyük bölümünün uluslararası şirketler, sponsorlar ve FIFA’nın kasasına gideceği; yerel halkın ise artan fiyatlar ve yoğunlukla baş başa kalacağı sıkça dile getiriliyor.

Ev sahibi şehirlerde otel ve kira fiyatlarının şimdiden sert yükseliş sinyali vermesi, “turizm geliri” söyleminin yerel yaşam maliyetini artıran bir baskıya dönüştüğünü gösteriyor. Özellikle Los Angeles gibi şehirlerde kısa süreli kiralamaların yerel halk için konut krizini derinleştirebileceği uyarısı yapılıyor.

FUTBOL MU, LÜKS ETKİNLİK Mİ?

Turnuvanın en tartışmalı başlıklarından biri ise maliyetler. Dinamik fiyatlandırma modeliyle bilet fiyatları talebe göre sürekli artarken, bazı maçlar için giriş ücretleri yüzlerce dolardan başlayıp finalde 10 bin doları aşıyor.

Bu tablo, Dünya Kupası’nı geniş kitlelerin erişebildiği bir spor etkinliğinden çıkarıp, giderek “yüksek gelir grubuna hitap eden” bir organizasyona dönüştürüyor. Ortalama bir taraftarın 12 günlük seyahat için binlerce doları gözden çıkarması gerekiyor.

Turnuvanın daha başlamadan 3 milyar dolara yaklaşan sponsorluk gelirine ulaşması, organizasyonun sportif kimliğinden çok ticari yönünün ağır bastığını ortaya koyuyor.

FIFA’nın bu gelirleri “futbolun gelişimi” için kullandığını belirtmesine rağmen, kaynakların dağılımı ve şeffaflığı uzun süredir tartışma konusu.

SOSYAL ETKİ SÖYLEMİ: GERÇEK Mİ, PAZARLAMA MI?

FIFA raporlarında turnuvanın suç oranlarını azaltacağı, gençleri spora yönlendireceği ve toplum sağlığına katkı sağlayacağı iddia ediliyor. Ancak bu tür sosyal etkilerin ölçülmesi zor olduğu gibi, çoğu zaman uzun vadede somut karşılık üretmediği eleştirileri de yapılıyor.