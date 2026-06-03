Dünya Kupası öncesi ABD’de Ebola önlemi

2026 Dünya Kupası öncesinde ABD’de halk sağlığına yönelik önlemler artırılıyor.

Turnuva nedeniyle ülkeye gelecek yolcu sayısında ciddi artış beklenirken, yoğunluk yaşanması öngörülen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağı açıklandı.

ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında alınacak sağlık tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ YAPILANDIRILMIŞ BİR PLAN"

11 Haziran’da başlayacak organizasyon öncesinde özellikle uluslararası yolcu trafiğinin yoğunlaşacağı havalimanlarına dikkat çeken Öz, Ebola virüsüne karşı tarama noktaları oluşturulacağını söyledi.

Öz, olası risklere karşı kurumların koordineli biçimde çalıştığını belirterek, virüsle mücadele için “iyi yapılandırılmış bir plan” hazırlandığını ifade etti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün de sürece dahil olduğunu kaydeden Öz, turnuva boyunca herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

ETKİN ROL

Öz ayrıca, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Jay Bhattacharya’nın Ebola sürecinin yönetiminde etkin rol üstlendiğini söyledi.

Son dönemde Ebola virüsünün yeniden gündeme gelmesi, bazı ülkelerde ilave sağlık önlemlerinin tartışılmasına neden oldu. Özellikle uluslararası organizasyonlar sırasında artan insan hareketliliği, salgın hastalıklara karşı sınır ve havalimanı kontrollerini yeniden ön plana çıkarıyor.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Kanamalı ateşe yol açabilen Ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara bölgesi ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Yambuku kentinde görülen salgınlarla tanımlandı.

Hastalığa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki salgının Ebola Nehri yakınlarında ortaya çıkması nedeniyle bu isim verildi.

Virüs, 2013’ün sonunda Batı Afrika’da geniş çaplı bir salgına yol açmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone’de etkili olan salgında on binlerce kişi enfekte olmuş, 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. ABD’nin Dünya Kupası öncesinde aldığı yeni tedbirler de benzer risklerin uluslararası hareketlilikle büyümesini önlemeyi amaçlıyor.