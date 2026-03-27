Dünya Kupası play-off turu final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımları belirlemek için oynanan play-off turunda yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından final eşleşmeleri belli oldu.

Spor
  • 27.03.2026 06:47
  • Giriş: 27.03.2026 06:47
  • Güncelleme: 27.03.2026 06:54
Kaynak: Haber Merkezi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemerinde play-off turu yarı final maçları oynandı.

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde Türkiye ile eşleşti.

Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.

Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

  • Türkiye-Romanya: 1-0
  • Slovakya-Kosova: 3-4
  • İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0
  • Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)
  • Ukrayna-İsveç: 1-3
  • Polonya-Arnavutluk: 2-1
  • Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0
  • Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  • Bosna Hersek-İtalya
  • İsveç-Polonya
  • Kosova-Türkiye
  • Çekya-Danimarka

Play-off etabında final karşılaşmaları 31 Mart'ta oynanacak. A Milli Takım Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemelerinde play-off turu finaline yükseldi
