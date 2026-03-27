Dünya Kupası play-off turu final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımları belirlemek için oynanan play-off turunda yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından final eşleşmeleri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde Türkiye ile eşleşti.
Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.
Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye-Romanya: 1-0
- Slovakya-Kosova: 3-4
- İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0
- Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)
- Ukrayna-İsveç: 1-3
- Polonya-Arnavutluk: 2-1
- Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0
- Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
- Bosna Hersek-İtalya
- İsveç-Polonya
- Kosova-Türkiye
- Çekya-Danimarka
Play-off etabında final karşılaşmaları 31 Mart'ta oynanacak. A Milli Takım Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.