Dünya Kupası play-off turu finalinde 4 maç oynanacak
Dünya Kupası play-off turunda final maçları bugün oynanacak. 4 eşleşmede maçları kazanan takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Türkiye, deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.
Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde bu akşam oynanacak 4 maçla belirlenecek.
Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.
Türkiye, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle:
- Bosna Hersek-İtalya
- İsveç-Polonya
- Kosova-Türkiye
- Çekya-Danimarka
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.