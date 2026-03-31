Dünya Kupası play-off turu finalinde 4 maç oynanacak

Dünya Kupası play-off turunda final maçları bugün oynanacak. 4 eşleşmede maçları kazanan takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Türkiye, deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Spor
  31.03.2026 09:43
  • Giriş: 31.03.2026 09:43
  • Güncelleme: 31.03.2026 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde bu akşam oynanacak 4 maçla belirlenecek.

Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.

Türkiye, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle:

  • Bosna Hersek-İtalya
  • İsveç-Polonya
  • Kosova-Türkiye
  • Çekya-Danimarka

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

