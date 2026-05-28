Dünya Kupası rehberi | A Grubu: Ev sahibinin baskısı, Kore’nin hızı, Güney Afrika’nın inadı, Çekya’nın sertliği

2026 Dünya Kupası’nın açılış grubu ilk bakışta favoriniz olmayabilir ancak bazen seyir zevki tam da bu gruplardan çıkar. Çünkü dev favorilerin olmadığı yerde hata payı küçülür, denge büyür ve detaylar belirleyici hale gelir.

Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya’nın bulunduğu A Grubu tam olarak böyle bir grup. Burada hiçbir takım kusursuz değil ama hiçbir takım kolay lokma da değil.

Ev sahibi baskısıyla sahaya çıkacak Meksika’nın omuzlarında bütün ülkenin beklentisi olacak. Güney Kore, Avrupa’da üst düzey futbol oynayan jenerasyonuyla grubun en organize ekiplerinden biri gibi görünüyor.

Çekya klasik Orta Avrupa sertliğiyle fiziksel üstünlüğünü hissettirmek isteyecek. Güney Afrika ise yıllardır özlemini çektiği Dünya Kupası sahnesine geri dönerken “sadece burada bulunmak” istemiyor.

Üstelik yeni format işleri daha karmaşık hale getiriyor. Üçüncülük hesaplarının bile önem taşıdığı düzende tek bir kötü maç turnuvayı bitirebilir, tek bir sürpriz galibiyet ise kapıları ardına kadar açabilir.

MEKSİKA: EV SAHİBİ OLMANIN AĞIRLIĞI

Meksika için bu Dünya Kupası yalnızca sportif bir organizasyon değil. El Tri istikrarlı biçimde Dünya Kupaları’na katılıyor ancak uzun süredir gerçek anlamda elit seviyeye yaklaşabilmiş değil. Bu kez işler farklı çünkü tribünler, medya ve federasyon yalnızca iyi futbol değil, ciddi bir turnuva görmek istiyor.

Teknik Direktör Javier Aguirre’nin dönüşü de biraz bunun sonucu. Federasyon deneyimli, kriz yönetebilen, turnuva atmosferini bilen bir teknik adam istedi. Aguirre idealist bir futbol adamı değil, onun önceliği kontrol.

Meksika’nın temel dizilişi çoğu zaman 4-3-3 ile 4-2-3-1 arasında gidip geliyor. Oyunun merkezinde Fenerbahçe'den tanıdığımız Edson Alvarez bulunuyor.

EDSON ALVAREZ FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle istediği etkiyi yapamasa da West Ham’daki sezonlarında yaptığı gibi burada da savunma ile orta saha arasındaki sigorta görevi ona ait olacak.

Aguirre’nin planı topa sahip olmak üzerine kurulu görünse de aslında bu takımın gerçek gücü geçiş anlarında ortaya çıkıyor.

Bekler hücuma çok agresif çıkıyor, özellikle Jorge Sanchez ve Gallardo’nun ileri bindirmeleri Meksika’ya genişlik sağlıyor. Ancak bu yapı aynı zamanda ciddi risk yaratıyor. Savunma arkasına bırakılan boşluklar özellikle Güney Kore gibi hızlı hücum eden takımlara karşı problem olabilir.

Hücumdaki ana referans Santiago Gimenez. Feyenoord sonrası Avrupa’da farklı seviyelerde sınanan genç golcü artık takımın doğal liderlerinden biri. Ceza sahası içindeki hareketliliği, savunma arkasına koşuları ve tek vuruş kalitesi Meksika’nın en büyük silahı.

Ancak Meksika’nın asıl sorunu psikoloji. Açılış maçında yaşanacak olası bir puan kaybı, tribün baskısını bir anda takımın üzerine çevirebilir.

KİLİT OYUNCU: Edson Alvarez

Bu takımın ritmini belirleyen oyuncu Edson Álvarez. Kazandığı toplar, savunma yerleşimi ve oyunun sertleştiği anlarda gösterdiği liderlik Meksika’nın kaderini belirleyebilir. Aguirre’nin sisteminde onsuz bir denge kurmak neredeyse imkânsız.

MUHTEMEL KADRO

Kaleciler: Guillermo Ochoa, Luis Malagon, Julio González

Savunma: Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Orozco, Gallardo, Kevin Alvarez, Israel Reyes

Orta saha: Edson Alvarez, Luis Chavez, Erik Lira, Carlos Rodriguez, Orbelin Pineda, Marcel Ruiz

Hücum: Santiago Gimenez, Hirving Lozano, Julian Quinones, Alexis Vega, Cesar Huerta, Roberto Alvarado, Raul Jimenez

Bir bilgi: Dünyanın en büyük piramidi (hacim olarak) Meksika'daki Cholula Piramidi'dir, Giza'dan daha büyüktür. Ayrıca renkli televizyonu icat eden Guillermo Gonzalez Camarena Meksikalıdır.

GÜNEY AFRİKA: BROOS’UN DİSİPLİNLİ TAKIMI

Güney Afrika yıllardır Afrika futbolunun “potansiyeli yüksek ama dağınık” ekiplerinden biri olarak görülüyordu. Hugo Broos bunu değiştirdi. Belçikalı teknik adam bu takımı çok daha rekabetçi hale getirdi.

Bafana Bafana’nın temel mantığı savunma düzeni üzerine kurulu. Top rakipteyken kompakt kalan, merkezde alan kapatan ve geçiş hücumlarını hedefleyen bir yapı var. 4-2-3-1 ile başlayan sistem zaman zaman topsuz oyunda 4-4-2’ye dönüşüyor.

Takımın fizik gücü yüksek. Özellikle orta sahada Teboho Mokoena ve Sphephelo Sithole ikilisi rakibe nefes aldırmamaya çalışıyor. Güney Afrika’nın temel hedefi oyunu hızlandırmak değil, rakibin ritmini bozmak.

Kanat oyuncuları geçişlerde çok önemli. Percy Tau’nun eksikliğinde hücum yükü Lyle Foster ve Oswin Appollis’in omuzlarında olacak. Foster’ın Premier Lig temposu, Güney Afrika’nın hücum kalitesini yukarı taşıyor.

Broos’un en dikkat çekici hamlesi ise savunma hattını öne çıkarmaktan kaçınması. Bu takım kolay kolay geniş alanda yakalanmak istemiyor. Özellikle Meksika karşısında oldukça derinde savunma yapmaları şaşırtıcı olmayacak.

Set hücumunda üretkenlik sınırlı olabilir ama duran toplarda etkili bir takım görüntüsü veriyorlar. Uzun boylu stoperler ve ikinci toplardaki agresif yapı ciddi tehdit oluşturuyor.

KİLİT OYUNCU: Teboho Mokoena

Mokoena yalnızca orta saha oyuncusu değil, takımın oyun aklı. Savunmayı koruyor, pas yönünü değiştiriyor ve geçişlerin başlangıcını yapıyor. Güney Afrika’nın tempoyu ayarlayabilmesi tamamen onun performansına bağlı.

NİHAİ KADRO

Kaleciler: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine

Savunma: Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Aubrey Modiba, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Samukele Kabini, Mbekezeli Mbokazi, Kamogelo Sebelebele

Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams, Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole

Hücum: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane, Thapelo Maseko

Bir bilgi: Ülke resmi olarak 11 dile sahiptir ve aynı anda üç başkenti bulunur (Pretoria, Cape Town, Bloemfontein). Dünyanın en büyük elması 1905'te burada bulundu (Cullinan).

GÜNEY KORE: HIZ, DİSİPLİN VE AVRUPA DENEYİMİ

Güney Kore artık sürpriz yapabilecek takım kategorisini geçti. Bu takım düzenli olarak büyük turnuva oynuyor ve Avrupa’nın üst düzey liglerinde ciddi oyuncular çıkarıyor.

Teknik Direktör Hong Myung-bo’nun sistemi yüksek tempo üzerine kurulu. Güney Kore top rakipteyken yoğun baskı yapabiliyor, topu kazandığında ise çok hızlı hücuma çıkıyor. Özellikle kanat geçişleri son derece etkili.

Kim Min-jae savunmanın lideri. Onun agresif öne çıkışları sayesinde takım savunma hattını daha yukarı kurabiliyor ancak bu durum bazen arkada geniş alan bırakıyor.

Orta sahada Hwang In-beom oyunun temposunu ayarlayan isim. Lee Kang-in ise yaratıcı merkez. PSG’de kazandığı oyun görüşü bu takımın hücum çeşitliliğini artırıyor.

SON TAKIMIN LİDERİ

Son Heung-min hâlâ takımın yüzü. Ancak artık sadece sprinter bir yıldız değil, daha çok oyunu yönlendiren, doğru anlarda hızlanan ve genç oyunculara alan açan lider rolünde.

Güney Kore’nin en büyük avantajı hücum çeşitliliği. Rakibi yalnızca bireysel kaliteyle değil organizasyonla da bozabiliyorlar. Özellikle üçüncü bölgedeki kısa pas kombinasyonları dikkat çekiyor.

Ancak fiziksel mücadele seviyesi yükseldiğinde zorlandıkları anlar var. Çekya’nın sertliği ya da Güney Afrika’nın temaslı oyunu Kore’yi rahatsız edebilir.

KİLİT OYUNCU: Lee Kang-In

Son hâlâ yıldız olabilir ama bu takımın yaratıcı merkezi artık Lee Kang-in. Dar alandaki becerisi, pas kalitesi ve oyun görüşü Güney Kore’yi farklı seviyeye taşıyor.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Hyeon-woo Jo, Seung-gyu Kim, Bum-keun Song

Defans: Min-jae Kim, Yu-min Cho, Han-beom Lee, Tae-hyeon Kim, Jin-seob Park, Gi-hyuk Lee, Tae-seok Lee, Young-woo Seol, Jens Castrop, Moon-hwan Kim

Orta Saha: Hyun-jun Yang, Seung-ho Paik, In-beom Hwang, Jin-gyu Kim, Jun-ho Bae, Ji-sung Eom, Hee-chan Hwang, Dong-gyeong Lee, Jae-sung Lee, Kang-in Lee

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Heung-min Son, Gue-sung Cho

Bir bilgi: Doğumda bebekler 1 yaşında sayılırdı (eski sistem), şimdi değişti. Dünyanın en hızlı internetine sahiptir ve "PC bang" kültürü yaygındır.

ÇEKYA: SERTLİK, HAVA TOPLARI VE SCHICK ETKİSİ

Çekya’nın Dünya Kupası dönüşü sessiz oldu ama küçümsenmemeli çünkü bu takımın kimliği çok net: Fiziksel oyun, mücadele, duran toplar ve direkt hücum.

Miroslav Koubek’in sistemi modern futboldaki karmaşık yapıların aksine oldukça sade. Çekya topa yüzde 65 sahip olmak istemiyor.

Rakibi boğmak ya da sürekli ön alan baskısı yapmak gibi bir hedefleri yok. Bunun yerine alan kapatan, ikinci topları toplayan ve rakibi ceza sahasına taşımadan oyunu sertleştiren bir anlayış tercih ediliyor.

Takım çoğunlukla 3-4-2-1 ile oynuyor. Kanat bekleri sürekli koşuyor. Tomas Soucek ikinci topların kralı gibi oynuyor. Patrik Schick ise hücumdaki bütün referans noktası.

Schick yalnızca golcü değil, sırtı dönük top saklıyor, savunmayı geriye itiyor ve takımın nefes almasını sağlıyor.

Çekya’nın duran topları grubun en büyük silahlarından biri olabilir. Krejci, Soucek ve Schick gibi hava hakimiyeti yüksek oyuncular sayesinde özellikle kornerlerde ciddi tehdit yaratıyorlar.

Ancak bu takımın önemli eksikleri de var. Tempolu ve teknik rakiplere karşı savunma geçişlerinde ağır kalabiliyorlar. Özellikle Güney Kore’nin hızına karşı merkez savunmanın nasıl tepki vereceği büyük soru işareti.

KİLİT OYUNCU: Patrik Schick

Schick sağlıklı olduğunda Çekya başka seviyeye çıkıyor. Tek başına savunma yorabilen, hava toplarında dominant olan ve ceza sahasında çok az fırsat kaçıran bir santrfor. Çekya’nın bütün hücum düzeni büyük ölçüde onun üzerine kurulu.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek

Defans: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny, David Zima

Orta Saha: Pavel Bucha, Lukas Cerv, Vladimir Darida, Tomas Ladra, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinsky

Forvet: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Christophe Kabongo, Jan Kuchta, Patrik Schick

Bir bilgi: Ülke kişi başına en çok bira tüketen ülkedir (yılda 140 litre). Bohemya kristali meşhurdur.

GRUBUN ŞİFRESİ: TEMPOYU KİM BELİRLEYECEK?

A Grubu’naki temel mesele kalite farkı değil, oyun temposu olacak. Meksika topa sahip olmak isteyecek. Güney Kore tempoyu artırmak isteyecek. Çekya oyunu sertleştirip yavaşlatmaya çalışacak. Güney Afrika ise ritmi bozup geçiş fırsatı arayacak.

Bu yüzden ilk maçlar çok kritik. Özellikle Güney Kore-Çekya maçı grubun taktik savaşını belirleyebilir. Eğer Kore yüksek tempoyu kabul ettirirse grup liderliğine yaklaşır. Ama Çekya fiziksel oyunu kabul ettirirse denge tamamen değişebilir.

Meksika ise açılış maçında yalnızca rakiple değil baskıyla da oynayacak.

A Grubu belki yıldızlar grubu değil ama turnuvanın en taktiksel ve en sinir bozucu gruplarından biri olabilir.