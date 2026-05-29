Dünya Kupası rehberi | B Grubu: Kanada'nın 'altın jenerasyonu', İsviçre’nin düzeni, Bosna’nın duygusu

2026 Dünya Kupası’nın en ilginç gruplarından biri belki de B Grubu. Çünkü burada farklı futbol kültürleri birbirine çarpıyor.

Genç ve enerjik bir Kanada, turnuva disiplini yüksek İsviçre, duygusal kırılmalarıyla sürprize açık Bosna-Hersek ve hâlâ kimlik arayan Katar aynı grupta buluşuyor.

İlk bakışta grubun favorisi İsviçre gibi görünebilir ancak bu grup kağıt üstündeki güç sıralamasından çok oyun temposu ve psikolojiyle şekillenebilir.

Kanada kendi seyircisi önünde oynayacak olmanın avantajını kullanmaya çalışacak. Bosna-Hersek yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönmenin motivasyonuyla sahaya çıkacak. İsviçre ise her zamanki gibi düzenli, kontrollü ve hata yapmayan futboluyla öne çıkmaya çalışacak.

Üstelik bu grupta takımlar arasındaki oyun tarzı farkı çok büyük. Bu nedenle maçların ritmi sürekli değişebilir. Bir gün yüksek tempo ve geçiş oyunu, diğer gün tamamen satranç gibi geçen bir mücadele izlenebilir.

KANADA: ALTIN JENERASYONUN SINAVI

Kanada futbolu son yıllarda tarihinin en büyük yükselişlerinden birini yaşıyor. Avrupa’nın önemli liglerinde oynayan oyuncuların sayısı arttı, futbol kültürü değişmeye başladı ve ülke artık yalnızca “hızlı atletik takım” olarak görülmek istemiyor.

Ev sahibi olmanın getirdiği baskı ise çok büyük. Kanada için bu turnuva yalnızca futbol organizasyonu değil, aynı zamanda ülkenin futbol kimliğini dünyaya gösterme fırsatı.

Teknik Direktör Jesse Marsch agresif futbol anlayışıyla biliniyor. Kanada’nın temel planı yüksek tempo, yoğun ön alan baskısı ve hızlı geçişler üzerine kurulu. Top rakipteyken rakibi hataya zorlayan bir yapı var.

ALPHONSO DAVIES EN BÜYÜK KOZ

Takım çoğunlukla 4-2-3-1 ya da 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Özellikle geçiş hücumlarında Alphonso Davies’in hızı Kanada’nın en büyük kozu.

Davies yalnızca sol bek değil, bazen oyunun tamamını taşıyan oyuncu gibi davranıyor. Onun ileri çıkışları rakip savunmaları bozarken aynı zamanda Kanada’ya genişlik kazandırıyor.

Jonathan David ise ceza sahası çevresindeki bitiriciliğiyle takımın gol umudu. Lille sonrası kariyerinde daha olgun bir profile dönüşen yıldız forvet artık yalnızca koşu atan değil, oyuna bağlantı sağlayan bir santrfor gibi oynuyor.

Kanada’nın temel problemi ise savunma geçişleri. Ön alanda yoğun baskı kırıldığında arkada ciddi boşluklar oluşabiliyor. Özellikle İsviçre gibi sakin oynayan takımlara karşı bu durum tehlikeli olabilir.

KİLİT OYUNCU: Alphonso Davies

Kanada’nın temposunu belirleyen isim Davies. Top taşıma kalitesi, bire birde yarattığı üstünlük ve geçiş anlarındaki patlayıcılığı bu takımın bütün hücum yapısını değiştiriyor.

MUHTEMEL KADRO

Kaleciler: Maxime Crepeau, Owen Goodman, Barnsley Dayne

Savunma: Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman

Orta saha: Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinere, Stephen Eustaquio, Marcelo Flores, Ismael Kone, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg

Hücum: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi

Bir bilgi: Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi Kanada’dır. Ayrıca ülkede gölden daha fazla göl olduğu söylenir; dünya tatlı su rezervlerinin büyük kısmı burada bulunur.

BOSNA-HERSEK: DUYGUSAL VE KIRILGAN AMA TEHLİKELİ

Bosna-Hersek 2006'dan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönerken ülke genelinde ciddi bir heyecan oluşmuş durumda. Çünkü Bosna futbolu yetenek üretme konusunda hiçbir zaman sorun yaşamadı ancak istikrar yaratmakta zorlandı.

Bu takım bazen harika oynuyor, bazen tamamen dağılabiliyor. İşte Bosna’yı tehlikeli yapan da tam olarak bu öngörülemez yapı.

Teknik Direktör Sergej Barbarez daha mücadeleci ve kompakt bir takım yaratmaya çalışıyor. Eskisi kadar kontrolsüz hücum futbolu oynanmıyor.

Bosna çoğunlukla 4-3-3 ya da 4-2-3-1 ile sahaya çıkıyor. Temel amaç merkezde sert kalmak ve hücumda bireysel kaliteyi kullanmak.

DZEKO'NUN LİDERLİĞİ

Edin Dzeko artık kariyerinin son döneminde olabilir ama hâlâ takımın lider figürü. Ceza sahasındaki pozisyon bilgisi ve oyun aklı Bosna için çok değerli.

Orta sahada Benjamin Tahirovic ve Amar Dedic gibi oyuncular daha dinamik bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Ancak takımın savunma hattı zaman zaman ciddi kırılmalar yaşayabiliyor.

Bosna’nın en büyük problemi tempo kontrolü. Maç kaosa döndüğünde iyi oynuyorlar ama düzenli oyunda zorlanabiliyorlar. Bu yüzden Kanada gibi yüksek tempolu rakiplere karşı ilginç maçlar çıkabilir.

KİLİT OYUNCU: Edin Dzeko

Yaşı ilerlese de Bosna’nın ruhu hâlâ Dzeko. Genç oyuncuların baskı altında sakin kalabilmesi büyük ölçüde onun liderliğine bağlı.

NİHAİ KADRO

Kaleciler: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Savunma: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik

Orta saha: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Hücum: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko

Bir bilgi: Avrupa’daki ilk elektrikli tramvaylardan biri Saraybosna’da kullanıldı. Ülkenin kahve kültürü Osmanlı etkisini hâlâ güçlü şekilde taşır.

KATAR: SABIRLI PAS OYUNU VE KONTROL ARAYIŞI

Son yıllarda Asya futbolunda düzenli başarılar elde eden Katar, özellikle pas oyunu ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Tintin Marquez’in sistemi topa sahip olma üzerine kurulu. Katar oyunu yavaşlatmayı, pas temposunu kontrol etmeyi ve rakibi sabırsızlaştırmayı hedefliyor.

Takım genellikle 5-3-2 ya da 3-5-2 ile oynuyor. Savunmadan kısa paslarla çıkmaya çalışıyorlar ve merkezde sürekli pas bağlantısı kuruyorlar.

Akram Afif hâlâ takımın en yaratıcı oyuncusu. Dar alandaki çözüm becerisi ve ani yön değişiklikleri Katar’ın hücumdaki en önemli silahı.

Almoez Ali ise savunma arkasına koşularıyla etkili olmaya çalışıyor. Ancak Katar’ın temel problemi fiziksel tempo. Oyun hızlandığında savunma yerleşimi bozulabiliyor.

Bu nedenle Kanada gibi yüksek tempolu rakiplere karşı zorlanmaları mümkün. Buna karşılık oyunun ritmini düşürebilirlerse gruptaki herkesi sinirlendirebilirler.

KİLİT OYUNCU: Akram Afif

Katar’ın yaratıcı merkezi Afif. Takımın hücumdaki bütün teknik çözümleri büyük ölçüde onun ayağından çıkıyor.

MUHTEMEL KADRO

Kaleciler: Mahmud Abunada, Shehab Al Lithi, Meshaal Barsham, Salah Zakaria

Savunma: Ryan Al Ali, Al Hashemi Al Hussein, Eyüb Al Alawi, Bassam Al Rawi, Hommam Al Amin, Sultan Al Brake, Boualem Khoukhi, Niall Mason, Lucas Mendes, Pedro Miguel, Tarık Salman

Orta saha: Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Jassem Gaber, Abdulaziz Hatem, Issa Lay, Assim Madibo, Mohammed Manaai, Tahsin Mohammed, Mohammed Waad

Hücum: Yusuf Abdelrisaq, Akram Afif, Ahmed Alaaeldin, Hassan Al Haydos, Almoez Ali, Ahmed Al Janhi, Edmilson Junior, Mohammed Muntari, Mubarak Shannan, Sebastian Soria

Bir bilgi: Katar’da 2022 yılında düzenlenen Dünya Kupası için yapılan inşaatlar sırasında 6500'den fazla göçmen işçi hayatını kaybetti.

İSVİÇRE: AVRUPA’NIN EN DÜZENLİ TAKIMLARINDAN BİRİ

İsviçre yıllardır turnuvaların en güvenilir takımlarından biri. Belki büyük favori değil ama neredeyse her turnuvada rekabetçi kalmayı başarıyorlar.

Bu takımın temel gücü organizasyon. Savunma yerleşimi, oyun disiplini ve pozisyon bilgisi üst düzey.

Teknik Direktör Murat Yakın’ın sistemi dengeli futbol üzerine kurulu. İsviçre bazen üçlü savunmaya, bazen dörtlü yapıya geçebiliyor ancak temel mantık değişmiyor: az hata yapmak.

Granit Xhaka takımın merkezi. Tempoyu ayarlıyor, oyunun yönünü değiştiriyor ve baskı altında sakin kalabiliyor.

Manuel Akanji savunmanın lideri. Onun öne çıkışları sayesinde takım savunma hattını daha cesur kurabiliyor.

Hücumda ise Dan Ndoye ve Zeki Amdouni gibi hareketli oyuncular ön plana çıkıyor. İsviçre çok fazla pozisyona giren takım olmayabilir ama doğru anları iyi oynuyor.

Bu grubun en dengeli takımı görüntüsündeler. Büyük kırılmalar yaşamadan ilerleme ihtimalleri yüksek görünüyor.

KİLİT OYUNCU: Granit Xhaka

Xhaka yalnızca kaptan değil, aynı zamanda takımın ritim kontrol merkezi. İsviçre’nin sakin kalabilmesi tamamen onun oyun aklına bağlı.

NİHAİ KADRO

Kaleciler: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Savunma: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Sılvan Widmer

Orta saha: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Denis Zakaria, Granit Xhaka

Hücum: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric İtten, Ruben Vargas

Bir bilgi: İsviçre’de dört resmi dil bulunur. Ayrıca ülkedeki sığınak kapasitesi nüfusun büyük bölümünü kapsayabilecek seviyededir.

GRUBUN ŞİFRELERİ

B Grubu’nun temel meselesi topa sahip olmak değil, oyunun ritmini kimin belirleyeceği olacak.

Kanada tempoyu yükseltmek isteyecek. Katar oyunu yavaşlatmaya çalışacak. İsviçre düzeni koruyup hata kollayacak. Bosna-Hersek ise duygusal dalgalanmalarla maçları kaosa çevirmeye çalışabilir.

Bu yüzden grubun en kritik maçı Kanada-İsviçre olabilir. Çünkü o maç yalnızca puan değil, grup kaderinin nasıl şekilleneceğini de belirleyebilir.

İsviçre kağıt üstünde en güven veren takım gibi duruyor. Ancak Kanada’nın seyirci desteği, Bosna’nın bireysel yeteneği ve Katar’ın sabırlı oyunu bu grubu tahmin edilenden çok daha karmaşık hale getirebilir.

B Grubu belki en parlak yıldızların grubu değil ama turnuvanın en dengesiz psikolojisine sahip gruplarından biri olmaya aday.