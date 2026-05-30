Dünya Kupası rehberi | C Grubu: Brezilya’nın ağırlığı, Fas’ın inancı, İskoçya’nın sertliği, Haiti’nin cesareti

C Grubu'nda yalnızca futbol kalitesi değil, farklı hikâyeler de karşı karşıya gelecek.

Bir tarafta Dünya Kupası denince akla gelen ilk ülke olan Brezilya var. Diğer tarafta 2022’de yarı finale çıkarak tarih yazan Fas. Uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönen İskoçya ve 1974’ten sonra ilk kez kupaya gelen Haiti de grubun sürpriz adayları arasında.

İlk bakışta Brezilya favori gibi görünse de bu grup sanıldığı kadar rahat geçmeyebilir. Fas artık büyük takımlara karşı korkmadan oynayan bir ekip. İskoçya fiziksel gücüyle her rakibi rahatsız edebilme potansiyeline sahip. Haiti ise kaybedecek hiçbir şeyi olmayan takım görüntüsünde.

Üstelik grup maçlarının temposu birbirinden tamamen farklı olacak. Brezilya topa sahip olmak isteyecek, Fas geçişleri kullanacak. İskoçya oyunu sertleştirecek.

Brezilya'nın ağır bastığı gruba yakından göz atalım:

BREZİLYA: ANCELOTTI DÖNEMİNİN İLK BÜYÜK SINAVI

Brezilya uzun yıllardır ilk kez Dünya Kupası’na biraz daha farklı bir kimlikle geliyor. Bu takım artık yalnızca bireysel yeteneklere güvenen kaotik bir yapı değil.

Carlo Ancelotti’nin gelişiyle birlikte daha kontrollü, daha dengeli ve daha stratejik bir Brezilya ortaya çıkmaya başladı. Sambacılar hâlâ dünyanın en yetenekli hücum oyuncularından bazılarına sahip. Ancak artık öncelik yalnızca hücum etmek değil, oyunun temposunu doğru yönetmek.

Brezilya çoğunlukla 4-2-3-1 ya da 4-3-3 düzeniyle oynuyor. En problemli yerleri gibi gözüken orta sahada dikkat çeken isim Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes.

Hücumdaki en önemli koz ise hâlâ Vinicius Junior. Real Madrid’de yıllardır dünyanın en tehlikeli bire bir oyuncularından biri haline gelen yıldız futbolcu, Brezilya’nın hücum hızını belirleyen isim konumunda.

Barcelona'da son iki sezonda harikalar yaratan Raphinha ise Sambacılar'ın diğer en büyük hücum gücü. Orta sahası zayıf gözüken Güney Amerika temsilcisi birçok rakibini kanattan etkisiz hale getirebilir.

NEYMAR GERİ DÖNDÜ AMA...

Neymar’ın dönüşü ise takıma farklı bir boyut katıyor. Artık eski patlayıcılığında olmayabilir ancak oyun görüşü ve yaratıcılığı hâlâ elit seviyede. Ancak turnuva öncesi yaşadığı sakatlık onun süre alma imkânını iyice azaltıyor.

Brezilya’nın temel avantajı hücum çeşitliliği. Rakibi yalnızca teknik kaliteyle değil, pas oyunuyla ve tempo değişimleriyle de çözebiliyorlar.

Ancak savunma geçişleri hâlâ soru işareti. Özellikle Fas gibi hızlı hücum eden takımlara karşı bırakılan boşluklar problem yaratabilir.

KİLİT OYUNCU: Vinicius Junior

Brezilya’nın hücum kalitesini belirleyen isim Vinicius. Açık alanda yakalandığında durdurulması çok zor. Brezilya’nın büyük maçlardaki hücum planı büyük ölçüde onun üzerine kurulacak.

NİHAİ KADRO

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Savunma: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Roger Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta saha: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta

Hücum: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Bir bilgi: Rio Karnavalı’na her yıl yaklaşık 2 milyon kişi katılır. Amazon Ormanları, yeryüzündeki oksijenin yaklaşık %20’sini üretir.

FAS: ARTIK SÜRPRİZ DEĞİL

Fas için artık “gizli favori” tanımı kullanılmıyor. Çünkü bu takım 2022’de yarı final oynayarak dünya futbolunda yeni bir seviyeye çıktı.

Atlas Aslanları artık büyük maç oynamaya alışık.

Teknik Direktör Mohamed Ouahbi yönetimindeki takım savunma disiplini ile hücum geçişlerini çok iyi birleştiriyor. Fas top rakipteyken son derece kompakt kalıyor, topu kazandığında ise çok hızlı çıkabiliyor.

Takımın liderlerinden biri Eşref Hakimi. Modern futbolun en etkili beklerinden biri olarak yalnızca savunmada değil hücumda da oyunu değiştiriyor.

Brahim Diaz ve Bilal El Khannouss gibi teknik oyuncular ise hücumdaki yaratıcılığı artırıyor. Fas’ın en büyük avantajı takım savunması. Bu ekip uzun süre oyunun içinde kalabiliyor ve rakibi sabırsızlaştırabiliyor.

Özellikle Brezilya maçında savunma kompaktlığını koruyabilirlerse grubun kaderini değiştirebilirler.

KİLİT OYUNCU: Eşref Hakimi

Hakimi yalnızca takımın yıldızı değil, aynı zamanda oyun motoru. Hücuma verdiği genişlik ve geçişlerdeki etkisi Fas’ın bütün planını değiştiriyor.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Yassine Bounou, Munir Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Savunma: Eşref Hakimi, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Issa Diop, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Redouane Halhal, Nayef Aguerd

Orta saha: Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Samir El Mourabet, Sofyan Amrabat, Eyüb Bouaddi

Hücum: Brahim Diaz, Eyüp El Kaabi, Abde Ezzalzouli, Soufiane Rahimi, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni, Chemsdine Talbi

Bir bilgi: Fes kentindeki Karaviyyin Üniversitesi (859), hâlâ eğitim veren dünyanın en eski üniversitesi kabul edilir.

HAİTİ: KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ OLMAYAN TAKIM

Haiti için bu turnuva başlı başına tarihi bir başarı.

Karayip temsilcisi 1974’ten sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine dönüyor. Kimsenin onlardan gruptan çıkmalarını beklemiyor, tadını çıkarıp puan alırlarsa çok büyük bir başarı elde edecekleri grupta rakipleriyle oynayacaklar.

Teknik Direktör Sebastien Migne yönetimindeki ekip çoğunlukla kompakt savunma ve hızlı geçişler üzerine kurulu bir sistem kullanıyor.

Takım topa uzun süre sahip olmaya çalışmıyor. Amaç rakibi beklemek ve açık alan bulduğunda hızlanmak.

Duckens Nazon ve Frantzdy Pierrot gibi oyuncular hücumdaki en önemli hücum güçleri.

Haiti’nin temel problemi diğer takımlarla arasındaki kalite farkı. Büyük rakiplere karşı uzun süre savunma yapmak zorunda kaldıklarında dirençleri düşebiliyor.

Ancak geçiş oyunu işlerse özellikle İskoçya ve Fas karşısında sürpriz yaratabilecek potansiyelleri var.

KİLİT OYUNCU: Wilson Isidor

Premier Lig'de Sunderland formasıyla oldukça iyi bir sezonu geride bırakan ve 32 maçta 6 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, Haiti Milli Takımı'na yeni katıldı. Isidor, Haiti'nin bulacağı geçişlerde en önemli koz olacak.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Johnny Placide, Alexandre Pierre, Josué Duverger

Defans: Carlens Arcus, Wilguens Paugwain, Duke Lacroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy

Orta saha: Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Jean-Jacques Danley, Jeanricner Bellegarde, Pierre Woodenski, Dominique Simon

Hücum: Louicius Deedson, Ruben Providence, Josué Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune, Lenny Joseph

Bir bilgi: Latin Amerika’da bağımsızlığını ilan eden ilk ülke ve başarılı bir köle ayaklanmasıyla kurulan ilk cumhuriyettir (1804). “Haiti” adı, Taino dilinde “dağlık ülke” anlamına gelir.

İSKOÇYA: FİZİKSEL GÜÇ VE DİRENÇ

İskoçya 1998'den sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde.

Steve Clarke yönetimindeki ekip estetik futboldan çok organizasyon, fiziksel mücadele ve takım disipliniyle öne çıkıyor.

İskoçya çoğunlukla üçlü savunma sistemi kullanıyor. Kanat bekleri sürekli koşuyor ve takım ikinci toplarda çok agresif davranıyor.

Orta sahada Scott McTominay ve John McGinn ikilisi takımın enerjisini belirliyor. Andrew Robertson ise hem lider hem de hücumdaki ana çıkış noktalarından biri.

İskoçya’nın en büyük avantajı fiziksel mücadele gücü. Ancak teknik kapasitesi yüksek rakiplere karşı topa sahip olmakta zorlanabiliyorlar. Bu nedenle Brezilya ve Fas karşısında savunma organizasyonu belirleyici olacak.

KİLİT OYUNCU: Scott McTominay

McTominay yalnızca orta saha oyuncusu değil. Ceza sahasına yaptığı koşular, hava toplarındaki etkisi ve fiziksel gücüyle İskoçya’nın en önemli silahlarından biri.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly

Savunma: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dominic Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney

Orta saha: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay

Hücum: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.

Bir bilgi: Ulusal hayvanı tek boynuzlu attır (unicorn). Golfün modern hali burada doğmuştur.

GRUBUN ŞİFRELERİ: BREZİLYA NE KADAR HAZIR?

C Grubu’naki temel soru Brezilya’nın ne kadar güçlü olduğu değil, ne kadar hazır olduğu. Kâğıt üzerinde grubun en kaliteli takımı Brezilya. Ancak ilk maçta karşılarına çıkacak Fas, muhtemelen turnuvanın en zor ikinci torba rakiplerinden biri.

İskoçya fiziksel oyunuyla bütün dengeleri bozabilir. Haiti ise kaybedecek hiçbir şeyi olmayan takım olarak sürpriz arayacak.

Özellikle Brezilya-Fas maçı yalnızca grup liderini değil, turnuvanın erken dönem güç dengelerini de etkileyebilir.

Fas’ın savunma disiplini, İskoçya’nın sertliği ve Haiti’nin cesur oyunu düşünüldüğünde C Grubu ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık bir yapı taşıyor.

Burası yalnızca yıldızların değil, sabrın ve oyun disiplininin de grubu olacak.