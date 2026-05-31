Dünya Kupası rehberi | D Grubu: 24 yıl sonra daha büyük heyecanla

Yıllardır bu anı bekleyen Türkiye, 2002'de elde edilen tarihi üçüncülüğün ardından ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak.

Aradan geçen 24 yılda kaçırılan turnuvalar, kaçan fırsatlar ve yarım kalan jenerasyonlar oldu. Şimdi ise Türk futbolu uzun süredir sahip olmadığı kadar yüksek potansiyele sahip bir kadroyla yeniden dünyanın en büyük organizasyonuna geliyor.

Karşıda ise birbirinden farklı üç rakip var. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen ABD, Güney Amerika'nın dirençli ekiplerinden Paraguay ve büyük turnuvaların vazgeçilmezlerinden Avustralya.

Türkiye'nin sahip olduğu bireysel kalite düşünüldüğünde D Grubu, Milli Takım için son yılların en büyük fırsatlarından biri olarak görülüyor.

Gruptaki fikstür de Milli Takım'ın istediği gibi. İlk maç Avustralya karşısında. Ardından Paraguay ve son olarak ev sahibi ABD.

Özellikle ilk iki maçta alınacak sonuçlar, Türkiye'nin son hafta öncesinde son 16 biletini cebine koymasını sağlayabilir.

Bu turnuva, aynı zamanda Türk futbolunun yeni jenerasyonunun kendisini dünyaya tanıtma sahnesi olacak.

TÜRKİYE: ALTIN JENERASYONUN DÜNYA KUPASI SINAVI

Uzun yıllardır Türk futbolunda aynı cümle kuruluyor: Çok yetenekli bir jenerasyon geliyor.

Ancak bu jenerasyonun diğerlerinden önemli bir farkı var. İlk kez aynı dönemde Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giyen bu kadar fazla oyuncu aynı takımda buluştu.

Arda Güler, Real Madrid'de. Kenan Yıldız Juventus'ta. Inter'in en önemli oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa futbolunun orta sahalarından keza Orkun Kökçü, Avrupa'nın en elit seviyedeki merkez oyuncularından.

Barış Alper Yılmaz ise fiziksel kapasitesi ve çok yönlülüğüyle Avrupa kulüplerinin radarında.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın göreve gelişinden sonra Türkiye'nin oyun yapısında da önemli değişiklikler yaşandı.

Ay-yıldızlılar artık yalnızca bireysel yeteneğe güvenen bir takım değil. Hibrit bir yapıyla takımı kurgulayan İtalyan teknik adam, kendinden zayıf takımlara karşı topa sahip olmaya çalışan, favori olmadığı maçlarda ise daha pragmatik oynayan bir kurguya sahip.

Montella'nın oyun anlayışının en önemli bölümü pres. Savunmadan çıkışlarda Hakan Çalhanoğlu oyunun merkezine yerleşiyor. Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek orta sahadaki dengeyi sağlıyor.

Ön tarafta ise Arda Güler'in yaratıcılığı belirleyici oluyor.

ARDA GÜLER ETKİSİ

Bu Dünya Kupası belki de Arda Güler'in dünya futbolunun en üst seviyesine çıktığını ilan edeceği turnuva olabilir.

Real Madrid'de geçirdiği gelişim sürecinin ardından artık yalnızca büyük bir yetenek değil, maç değiştirebilen bir yıldız haline geldi.

Dar alandaki çözüm becerisi, pas kalitesi ve oyun görüşü sayesinde rakip savunmaların bütün planlarını bozabilecek kapasiteye sahip.

Türkiye'nin hücumdaki bütün yaratıcı organizasyonlarının merkezinde büyük ölçüde Arda bulunacak.

HAKAN VE ORKUN DENGESİ

Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri merkez orta sahadaki kalite. Hakan Çalhanoğlu oyunun temposunu belirleyen isim.

Orkun Kökçü ise hem top taşıma hem de üçüncü bölge bağlantılarında takımın en önemli parçalarından biri. Bu ikilinin performansı grubun kaderini doğrudan etkileyebilir.

SAVUNMANIN TESTİ

Türkiye'nin soru işareti ise savunma hattı. Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı tecrübeli isimler olsa da özellikle hızlı geçiş hücumlarında zaman zaman problem yaşanabiliyor.

ABD ve Avustralya'nın fiziksel oyunu düşünüldüğünde savunma organizasyonu büyük önem taşıyacak.

KİLİT OYUNCU: Arda Güler

Bu takımın lideri Hakan olabilir ancak kaderini değiştirebilecek oyuncu Arda Güler. Onun yaratacağı fark, Milli Takım'ın yalnızca gruptan çıkmasını değil, turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmasını da sağlayabilir.

MUHTEMEL KADRO

Kaleci: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok

Savunma: Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Ozan Kabak

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Atakan Karazor

Hücum: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Deniz Gül, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci

Bir bilgi: Lale, sanılanın aksine Hollanda’ya Osmanlı’dan gitmiştir.

ABD: İKİNCİ SIRA İÇİN FAVORİ

ABD için bu Dünya Kupası yalnızca sportif bir organizasyon değil. Amerikan futbolunun yıllardır beklediği vitrin fırsatı.

Ev sahibi avantajına sahip olan ekip, son yılların en yetenekli jenerasyonlarından biriyle turnuvaya geliyor.

Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Antonee Robinson ve Timothy Weah gibi Avrupa'da önemli seviyelerde oynayan futbolcular kadronun temelini oluşturuyor.

Teknik Direktör Mauricio Pochettino takımın ön alan baskısını artırmaya çalışıyor. ABD yüksek tempo ve fiziksel güç üzerinden rakiplerini zorlamayı hedefliyor.

Ancak ev sahibi baskısı zaman zaman dezavantaja dönüşebilir.

KİLİT OYUNCU: Christian Pulisic

ABD'nin hücumdaki bütün yaratıcı aksiyonlarının merkezinde yer alan Pulisic, tecrübesiyle fark yaratabilecek kapasitede.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Matt Freese, Matt Turner, Chris Brady

Savunma: Chris Richards, Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty, Miles Robinson, Antonee Robinson, Sergino Dest, Alex Freeman, Joe Scally, Max Arfsten

Orta saha: Tyler Adams, Weston McKennie, Cristian Roldan, Sebastian Berhalter, Christian Pulisic, Tim Weah, Malik Tillman, Gio Reyna, Brenden Aaronson, Alejandro Zendejas

Hücum: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Bir bilgi: Dünyanın ilk milli parkı olan Yellowstone, 1872’de ABD’de kuruldu. Wyoming eyaletinin tamamında yalnızca iki asansör bulunduğuna dair ilginç bir şehir efsanesi var.

PARAGUAY: GÜNEY AMERİKA'NIN EN RAHATSIZ EDİCİ TAKIMLARINDAN BİRİ

Paraguay ne Güney Amerika elemelerinde ne de büyük organizasyonlarda hiçbir zaman en parlak takımlardan biri olmadı. Ancak hemen her zaman rakiplerinin canını sıkan takım olmayı başardı.

Gustavo Alfaro yönetimindeki ekip savunma sertliği, fiziksel mücadele ve disiplin üzerine kurulu. Top rakipteyken son derece kompakt kalan Paraguay, rakibin ritmini bozmayı çok iyi biliyor.

Miguel Almiron ve Julio Enciso ise hücumdaki en önemli silahlar.

KİLİT OYUNCU: Julio Enciso

Ligue 1'de Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki genç yıldız, Paraguay'ın hücumdaki en yaratıcı ismi. Özellikle alan bulduğunda önemli bir fark yaratabilir.

ADAY KADRO

Kaleci: Gatito Fernandez, Carlos Coronel, Rodrigo Morinigo

Savunma: Gustavo Gomez, Junior Alons, Diego Leon, Fabian Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Alan Benitez, Jose Canale, Alexandro Maidana, Saul Salcedo, Blas Riveros, Agustin Sandez

Orta saha: Miguel Almiron, Alejandro Romero Gamarra, Ramon Sosa, Andres Cubas, Braian Ojeda, Diego Gomez, Damian Bobadilla, Matias Galarza, Lucas Romero, Mauricio, Mathias Villasanti

Hücum: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Avalos, Alex Arce, Gustavo Caballero, Angel Romero, Ronaldo Martinez, Isidro Pitta, Rodney Redes, Adrian Alcarez

Bir bilgi: İspanyolcanın yanı sıra yerli Guarani dili de resmîdir ve nüfusun büyük çoğunluğu bu dili günlük hayatta konuşur. Ülke, dünyanın en büyük tatlı su rezervlerinden Guarani Akiferi’nin bir kısmına sahiptir.

AVUSTRALYA: FİZİKSEL GÜÇ VE SABIR

Avustralya yıllardır Dünya Kupaları'nın en inatçı ekiplerinden biri. Yıldız oyuncu sayısı sınırlı olsa da takım organizasyonu sayesinde rakiplerini sürekli zorlayabiliyorlar.

Savunmada kompakt kalıyor, ikinci topları topluyor ve geçiş hücumlarını etkili kullanıyorlar. Özellikle duran toplarda son derece tehlikeliler. Bu Milli Takım'ın dikkat etmesi gereken bir unsur. Çünkü duran top savunmasını iyi yapamıyoruz.

Türkiye'nin ilk maçta karşılaşacağı rakip olması nedeniyle grubun en kritik ekiplerinden biri olabilir.

KİLİT OYUNCU: Mohamed Toure

Norwich'in devre arasında yalnızca 3 milyon euroya Randers'tan kadrosuna kattığı Mohamed Toure, Championship'te çıktığı 11 maçta 9 gol kaydetti. 22 yaşındaki forvetin patlama yapabileceği turnuva olabilir.

ADAY KADRO

Kaleci: Mat Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach, Joe Gauci

Savunma: Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, Jason Geria, Milos Degenek, Kai Trewin, Lucas Herrington, Kye Rowles, Aziz Behich

Orta saha: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Cameron Devlin

Hücum: Connor Metcalfe, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Martin Boyle, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Awer Mabil, Mohamed Toure

Bir bilgi: Ülkede yaşayan kanguru sayısı insan sayısından fazladır. Sidney Operası’nın ikonik çatısı, 1 milyondan fazla İsveç yapımı seramik karoyla kaplıdır.

MİLLİ TAKIM NE KADAR İLERİ GİDEBİLİR?

D Grubu'nun temel sorusu Milli Takım'ın ne kadar ileri gidebileceği. Kâğıt üzerinde bakıldığında kırmızı-beyazlılar grubun en yüksek hücum potansiyeline sahip takımı konumunda.

ABD ev sahibi avantajına güveniyor. Paraguay fiziksel mücadeleyi yükseltmeye çalışacak. Avustralya ise oyunu sertleştirecek.

Ancak Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların aynı anda formda olduğu bir Türkiye, yalnızca son 16'yı değil, çok daha fazlasını hedefleyebilir.

D Grubu, Türk futbolunun yeni neslinin kendisini dünyaya tanıtacağı sahne olacak ve uzun yıllar sonra ilk kez Dünya Kupası'na giderken beklenti kurmak için gerçekten güçlü nedenler var.