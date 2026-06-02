Dünya Kupası rehberi | F Grubu: Hollanda’nın hesabı, Japonya’nın disiplini, İsveç’in dönüşü, Tunus’un direnci

2026 Dünya Kupası’nın en zor okunacak gruplarından biri F Grubu olabilir.

Hollanda, Japonya, Tunus ve İsveç’in yer aldığı bu grup ilk bakışta Hollanda’nın favori olduğu bir tablo sunuyor.

Ancak işin içine Japonya’nın son yıllardaki yükselişi, İsveç’in fiziksel gücü ve Tunus’un savunma direnci girince bu grup yalnızca kaliteyle değil, oyun disiplininin ve sabrın belirleyici olacağı bir yapıya dönüşüyor.

Hollanda turnuvaya yine büyük hedeflerle gelecek. Bu kez kadro, geçmişteki “Altın Portakallar” kadar parlak yıldızlarla değil, daha çok takım bütünlüğü ve sistem üzerinden güç kazanan bir yapıya sahip.

Japonya ise artık “sempatik sürpriz” kategorisinden çıktı. Avrupa’nın önemli takımlarında oynayan futbolcularıyla, yüksek tempolu oyunuyla ve taktik disipliniyle grubun en ciddi tehditlerinden biri.

İsveç, kaçırdığı büyük turnuvaların ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Üstelik Alexander Isak ve Viktor Gyökeres gibi dikkat çekici hücumcularla geliyorlar.

Tunus ise kâğıt üzerinde grubun en zayıf halkası gibi görünse de büyük turnuvalarda rakibi bozan, oyunu yavaşlatan ve direnç gösteren yapısıyla bütün hesapları karıştırabilir.

Fikstür de grubun kaderini erken şekillendirecek. Hollanda ile Japonya’nın ilk maçta karşılaşacak olması liderlik yarışının yönünü daha baştan belirleyebilir.

HOLLANDA: YETENEK VAR, SORU İŞARETİ DE VAR

Hollanda Dünya Kupası tarihinin en özel futbol ülkelerinden biri.

Total futbolun mirası, Cruyff’un gölgesi, Van Basten’den Bergkamp’a, Robben’den Sneijder’e uzanan büyük oyuncular zinciri...

Ancak bütün bu tarihe rağmen Hollanda’nın hâlâ Dünya Kupası şampiyonluğu yok.

2026 turnuvasına gelirken hedef yine büyük. Ronald Koeman’ın takımı kendisini en az yarı final adayı olarak görmek istiyor. Fakat bu kez Hollanda’nın gücü yalnızca yıldız kalitesinden değil, takım bütünlüğünden geliyor.

Koeman’ın temel planı maçtan maça değişebilen esnek bir yapı üzerine kurulu. Hollanda bazen 4-3-3, bazen de üçlü savunmaya yakın bir düzenle sahaya çıkabiliyor.

Savunmanın lideri Virgil van Dijk. Onun yanında Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Jurrien Timber ve Micky van de Ven gibi farklı profilde savunmacılar bulunuyor. Bu da Hollanda’ya hem fiziksel güç hem de geriden oyun kurma imkânı veriyor.

Orta sahada ise bütün oyunun anahtarı Frenkie de Jong.

Sağlıklı olduğunda Hollanda’nın seviyesi doğrudan değişiyor. Topu geriden alıp taşıyabilen, baskı altında yön değiştirebilen ve oyunun temposunu ayarlayabilen nadir oyunculardan biri.

Hücum hattında Memphis Depay, Cody Gakpo ve Donyell Malen gibi isimler öne çıkıyor. Hollanda’nın kanatlarda hızı, merkezde bağlantı kalitesi ve duran toplarda fiziksel üstünlüğü var.

Fakat sorun şu: Bu takım bazen oyuu kendi yarı sahasında kabul eden takımları açmakta zorlanıyor. Rakip geriye yaslandığında oyunu genişletmekte ve ceza sahası içinde net pozisyon üretmekte sorun yaşayabiliyorlar.

Japonya karşısındaki ilk maç bu nedenle kritik olacak. Çünkü Japonya Hollanda’ya alan bırakırsa cezalandırılır, ama oyunu kompakt tutarsa Portakalların sabrını test edebilir.

KİLİT OYUNCU: Frenkie de Jong

Takımın temposunu belirleyen isim Frenkie de Jong. Onun sağlıklı ve formda olduğu senaryoda Hollanda topa daha rahat sahip oluyor, baskıyı daha iyi kırıyor ve hücumlara daha sağlıklı çıkıyor.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen

Savunma: Nathan Ake, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jurrien Timber, Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke

Orta saha: Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer

Hücum: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst

Bir bilgi: Ülkede insanlardan daha fazla bisiklet var (yaklaşık 23 milyon). 17. yüzyılda yaşanan “lale çılgınlığı” sırasında bir lale soğanı, Amsterdam’da bir ev fiyatına satıldı.

JAPONYA: ARTIK SÜRPRİZ DEĞİL, FAVORİ

Japonya için artık “sürpriz takım” demek kolaycılık olur. Çünkü bu takım yıllardır aynı şeyi gösteriyor: Disiplin, hız, teknik gelişim ve Avrupa seviyesine uyum.

2002’de ev sahibi olarak Dünya Kupası sahnesinde daha görünür hale gelen Japonya, aradan geçen yıllarda futbol kültürünü bambaşka bir noktaya taşıdı.

Artık Avrupa’nın üst düzey liglerinde düzenli oynayan Japon futbolcular var. Almanya’da, İngiltere’de, İspanya’da, Fransa’da ve İtalya’da forma giyen oyuncular, milli takımın oyun seviyesini yukarı çekti.

Teknik Direktör Hajime Moriyasu’nun takımı genellikle 3-4-3 ya da 4-2-3-1 arasında gidip gelen esnek bir yapıyla oynuyor. Japonya’nın en güçlü tarafı topsuz oyun.

Takım halinde baskı yapıyorlar, alanları çok iyi kapatıyorlar ve topu kazandıktan sonra çok hızlı şekilde hücuma çıkıyorlar.

Savunmada Takehiro Tomiyasu ve Ko Itakura gibi Avrupa deneyimi yüksek oyuncular var.

Orta sahada Wataru Endo takımın denge merkezi. Endo, oyunun sertleştiği anlarda Japonya’nın temas gücünü artırıyor.

Hücumda ise Takefusa Kubo en yaratıcı isim. Kubo’nun dar alandaki tekniği, pas kalitesi ve bire bir becerisi Japonya’nın hücumdaki en önemli çözüm noktası.

Kaoru Mitoma’nın sakatlık nedeniyle kadroda olmaması büyük kayıp. Çünkü Mitoma, Japonya’nın açık alandaki en önemli oyuncularından biriydi.

Buna rağmen Japonya’nın elinde Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura ve Ayase Ueda gibi farklı hücum profilleri bulunuyor.

Japonya’nın en büyük avantajı takım disiplini.

En büyük soru işareti ise fiziksel oyun seviyesi yükseldiğinde yaşanabilecek zorlanmalar. İsveç’in temaslı futbolu ve Tunus’un sertliği Japonya’yı rahatsız edebilir.

KİLİT OYUNCU: Takefusa Kubo

Mitoma’nın yokluğunda Japonya’nın hücumdaki yaratıcı yükü daha fazla Kubo’nun omuzlarına binecek. Kubo yalnızca çizgide etkili bir oyuncu değil; merkeze gelip oyunu yönlendirebiliyor, son pası verebiliyor ve maçın temposunu değiştirebiliyor.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Tomoki Hawakawa, Keisuke Osako, Ayahiro Suzuki

Savunma: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tamiyasu, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki

Orta saha: Ayumu Seko, Wataru Endo, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Yuito Suzuki

Hücum: Junya Ito, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Kyogo Ueda, Kaito Nakamura, Takebusa Kubo, Kento Shiozaki, Keisuke Goto

Bir bilgi: 5 milyondan fazla otomatik satış makinesinde şemsiye, taze yumurta hatta sıcak ramen bile satılır. Dünyanın en eski şirketi (Kongo Gumi, MS 578) Japonya’da kurulmuştur.

İSVEÇ: KAOSTAN ÇIKAN YENİ FIRSAT

İsveç için bu Dünya Kupası yalnızca bir turnuva değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkma fırsatı.

Çünkü İsveç eleme sürecinde ciddi sorunlar yaşadı. Beklenen performansı gösteremedi, teknik direktör değişikliği yaşandı ve turnuvaya giden yol oldukça sancılı geçti.

Ancak play-off sürecinde gelen sonuçlar, İsveç’e yeni bir enerji verdi. Graham Potter’ın göreve gelişiyle birlikte takımın daha sade, daha dengeli ve daha sonuç odaklı bir yapıya yöneldiği görülüyor.

İsveç’in temel gücü hücum hattında. Alexander Isak ve Viktor Gyökeres aynı kadroda olduğunda rakip savunmalar için çok ciddi bir tehdit oluşuyor.

Isak daha teknik, daha zarif ve bağlantı oyununda daha etkili bir santrfor profili sunuyor. Gyökeres ise fizik gücü, ceza sahasına koşuları ve bitiriciliğiyle farklı bir tehdit yaratıyor.

Bu ikilinin aynı anda sahada olması İsveç’e çok önemli bir hücum çeşitliliği veriyor. Anthony Elanga’nın hızı da geçiş hücumlarında büyük değer taşıyor.

Ancak Dejan Kulusevski’nin sakatlık nedeniyle turnuvada olmaması İsveç adına önemli bir eksik. Çünkü Kulusevski hem yaratıcılık hem de top saklama becerisiyle takımın hücum aklını artıran bir oyuncuydu.

Orta sahada Lucas Bergvall gibi genç yetenekler, İsveç’in geleceğini temsil ediyor. Savunmada ise Victor Lindelöf ve Isak Hien gibi isimler takımın fiziksel omurgasını oluşturuyor.

İsveç’in en büyük avantajı fiziksel üstünlük ve ceza sahası tehdidi.

En büyük problemi ise oyunu kurma tarafında yaşanabilecek tıkanıklık. Rakip topu İsveç’e bırakırsa, hücum üretimi zaman zaman bireysel kaliteye sıkışabilir.

KİLİT OYUNCU: Alexander Isak

Viktor Gyökeres’in gol tehdidi çok büyük ama İsveç’in oyun kalitesini yukarı taşıyan isim Alexander Isak. Topla ilişkisi, savunma arkasına koşuları ve dar alandaki becerisi İsveç’i daha tahmin edilemez hale getiriyor.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterström

Savunma: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson

Orta Saha: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Hücum: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Bir bilgi: Ülkenin kuzeyinde yazın güneş hiç batmaz (gece yarısı güneşi), kışın ise haftalarca doğmaz.

TUNUS: KÜÇÜMSENİRSE CEZALANDIRIR

Tunus bu grubun kağıt üzerinde en az favori gösterilen takımı olabilir.An cak Kuzey Afrika temsilcisi, büyük turnuvalarda rakibin konforunu bozmayı bilen ekiplerden biri.

Tunus’un en önemli özelliği savunma disiplini. Rakibe kolay alan bırakmıyorlar, merkezde kalabalık kalıyorlar ve oyunun temposunu düşürmeyi iyi biliyorlar.

Teknik Direktör Sabri Lamouchi yönetimindeki ekip kadroda değişime giderken, daha dinamik ve mücadeleci bir yapı kurmaya çalışıyor.Tunus genellikle 4-3-3 ya da 4-2-3-1 düzeniyle oynuyor.

Top rakipteyken takım 4-5-1’e yakın kapanabiliyor. Orta sahada Ellyes Skhiri en kritik oyuncu. Skhiri hem top kazanıyor hem de savunma hattının önünde denge sağlıyor.

Aissa Laidouni de enerjisiyle bu yapının önemli parçalarından biri. Savunmada Montassar Talbi ve Dylan Bronn gibi deneyimli isimler öne çıkıyor.

Hücumda ise Tunus’un temel sorunu üretkenlik. Büyük maçlarda iyi savunma yapabiliyorlar ama topu kazandıktan sonra doğru çıkışları bulmakta zorlanabiliyorlar.

Bu nedenle Tunus’un gruptaki şansı, maçları düşük skorlu ve kontrollü tutabilmesine bağlı.

İsveç karşısında alınacak bir puan ya da galibiyet, grubun bütün dengesini değiştirebilir.

KİLİT OYUNCU: Ellyes Skhiri

Tunus’un bütün savunma dengesi Skhiri’nin performansına bağlı. Orta sahada alan kapatması, ikili mücadele gücü ve oyun disiplini Tunus’un direnç seviyesini belirleyecek.

NİHAİ KADRO

Kaleciler: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen, Abdelmouhib Chamakh

Defanslar: Montassar Talbi, Dylan Bronn, Omar Rekik, Adem Arous, Raed Chikhaoui, Yan Valery, Moutaz Neffati, Ali Abdi, Mohamed Amine Ben Hamida

Orta Sahalar: Ellyes Skhiri, Mohamed Belhadj Mahmoud, Rani Khedira, Hannibal, Anis Ben Slimane, Mortadha Ben Ouanes, Ismael Gharbi

Forvetler: Khalil Ayari, Sebastian Tounekti, Elias Achouri, Firas Chaouat, Hazem Mastouri, Elias Saad, Rayan Elloumi

Bir bilgi: Star Wars evrenindeki Tatooine gezegeni sahneleri, Tunus’un güney çöllerinde çekildi. Yasemin, ülkenin millî sembollerinden biri.

GRUBUN ŞİFRESİ: İLK MAÇ HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

F Grubu’nun kaderi daha ilk maç günlerinde şekillenebilir. Hollanda-Japonya karşılaşması yalnızca grubun açılış maçı değil, aynı zamanda liderlik yarışının erken finali gibi duruyor.

Hollanda kazanırsa grubu kontrol altına alabilir. Japonya kazanırsa turnuvanın ilk büyük mesajlarından birini vermiş olur.

İsveç-Tunus maçı ise grubun diğer kilidi. İsveç için bu maç mutlaka kazanılması gereken bir mücadele. Çünkü Hollanda ve Japonya karşısına baskıyla çıkmak istemeyecekler.

Tunus ise buradan alacağı puanla bütün hesapları değiştirebilir. Bu grubun en ilginç tarafı oyun tarzlarının birbirinden çok farklı olması.

Hollanda topa sahip olmak ve oyunu kontrol etmek isteyecek. Japonya baskı, hız ve organizasyonla rakibi bozacak.

İsveç fiziksel gücü ve forvet kalitesiyle tehdit yaratacak. Tunus ise sabır, direnç ve düşük tempo üzerinden puan arayacak.

Kağıt üzerinde Hollanda favori ama Japonya’nın gelişimi ve İsveç’in hücum kalitesi düşünüldüğünde F Grubu, turnuvanın en sert liderlik ve ikincilik yarışlarından birine sahne olabilir.

Tunus’un direnci de bu denklemi daha karmaşık hale getiriyor. Bu grup belki en büyük yıldızların grubu değil ama taktiksel açıdan en zengin gruplardan biri olmaya aday.