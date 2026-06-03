Dünya Kupası rehberi | G Grubu: Belçika'nın son şansı, Salah'ın hayali, İran'ın direnci, Yeni Zelanda'nın umudu

2026 Dünya Kupası'nın G Grubu saha içine bakınca futbolseverleri pek fazla içine çeken bir grup değil ancak kesinlikle en politik grubu.

Bir tarafta yıllardır "altın jenerasyon" etiketiyle yaşayan ancak beklenen başarılara ulaşamayan Belçika bulunuyor. Diğer tarafta Muhammed Salah liderliğinde tarih yazmak isteyen Mısır.

Ama grubun en dikkat çekici hikâyelerinden biri kuşkusuz İran.

Son yıllarda ekonomik yaptırımlar, ABD ve İsrail ile yaşadıkları savaş ve siyasi gerilimlerle birçok yaptırıma maruz kalan İran, tüm bu zorluklara rağmen üst üste dördüncü kez Dünya Kupası sahnesinde yer almayı başardı.

Yeni Zelanda ise büyük futbol ülkelerinin arasında turnuvanın en mütevazı ekiplerinden biri olarak mücadele verecek.

İlk bakışta Belçika ve Mısır'ın öne çıktığı düşünülebilir. İran'ın yıllardır büyük turnuvalarda gösterdiği direnç ve rakibi bozan yapısı düşünüldüğünde grubun dengeleri sanıldığından çok daha kırılgan.

Üstelik fikstür de oldukça dikkat çekici. Belçika ile Mısır ilk hafta karşı karşıya gelecek.

İran ise ilk maçta Yeni Zelanda ile oynayacak ve olası bir galibiyetle daha ilk haftadan son 16 yarışına ortak olabilecek.

BELÇİKA: BİR JENERASYONUN SON HESABI

Belçika uzun yıllardır dünya futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak gösteriliyor.

Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen ve Toby Alderweireld gibi isimlerle kurulan jenerasyon, birçok turnuvaya favori olarak girdi. Fakat ortada hâlâ bir kupa yok.

2018 Dünya Kupası üçüncülüğü büyük başarı olarak görülse de Belçika futbolu daha fazlasını hedefliyordu. Bugün ise ülke yeni bir geçiş döneminde.

Teknik Direktör Rudi Garcia yönetimindeki ekip, eski kuşağın son temsilcileriyle yeni nesli harmanlamaya çalışıyor.

Hücumda Jeremy Doku ve Lois Openda gibi patlayıcı oyuncular takımın geleceğini temsil ediyor. Bütün sistemin merkezinde ise hâlâ Kevin De Bruyne var.

Manchester City'de yıllarca dünyanın en iyi orta sahalarından biri olan yıldız oyuncu, muhtemelen kariyerinin son Dünya Kupası'nı oynuyor.

Belçika'nın en büyük avantajı bireysel kalite. En büyük problemi ise yaşlanan jenerasyonun ardından oluşan liderlik boşluğu.

KİLİT OYUNCU: Kevin De Bruyne

Belçika'nın oyun aklı hâlâ De Bruyne. Onun olmadığı bir senaryoda Belçika'nın hücum üretkenliği ciddi şekilde düşüyor.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Savunma: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Orta Saha: Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Hücum: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Bir bilgi: Ülkede yılda yaklaşık 220 bin ton çikolata üretilir ve Brüksel Havalimanı dünyanın en çok çikolata satılan havalimanıdır. Patates kızartmasının da aslında Belçika icadı olduğu iddia edilir.

MISIR: SALAH'IN SON BÜYÜK SAHNESİ

Mısır bu turnuvaya yalnızca bir takım olarak değil, bir yıldızın hikâyesiyle geliyor. Muhammed Salah yıllardır Afrika futbolunun en büyük figürlerinden biri. Liverpool formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazandı, bireysel ödülleri topladı.

Ancak milli takım kariyerinde hâlâ eksik kalan büyük bir başarı bulunuyor. 2026 Dünya Kupası bu nedenle Salah için son büyük fırsat olabilir.

Teknik Direktör Hossam Hassan yönetimindeki Mısır savunma disiplinini korurken daha cesur hücum etmeye çalışan bir takım görüntüsü veriyor. Trezeguet ve Ibrahim Adel kanatlardaki dinamizmi sağlıyor.

Gerçek şu ki rakiplerin bütün planları Salah üzerine kurulacak. Mısır'ın kaderi büyük ölçüde onun performansına bağlı.

KİLİT OYUNCU: Muhammed Salah

Yalnızca Mısır'ın değil, grubun da en büyük yıldızı. Özellikle bu sezon oyunu geriye gitse de hâlâ tek başına maç kazandırabilecek kalitede.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Muhammed El Shenawy, Mustafa Shobeir, Muhammed Alaa

Savunma: Muhammed Hani, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser İbrahim, Hossam Abdelmaguid, Muhammed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Orta saha: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ashour, Mustafa Ziko, Mahmud Trezeguet, İbrahim Adel, Haissem Hassan

Forwards: Muhammed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Bir bilgi: Büyük Piramit, 3800 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak kaldı. Eski Mısırlılar kedilere tapar, ölen kedileri mumyalarlardı.

İRAN: FUTBOLDAN DAHA BÜYÜK BİR HİKÂYE

İran'ın Dünya Kupası yolculuğu yalnızca futbol üzerinden okunamaz. Son yıllarda ülke ekonomik yaptırımların, bölgesel çatışmaların ve savaşın gölgesinde yaşamaya devam etti.

Bu süreç yalnızca gündelik hayatı değil, sporu da etkiledi. Kulüpler finansal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Milli takım organizasyonları zaman zaman lojistik zorluklar yaşadı ancak bütün bunlara rağmen İran futbolu ayakta kalmayı başardı.

Dünya Kupası bileti alındığında ülkede yaşanan sevinç yalnızca sportif bir başarı olarak görülmedi. Birçok insan için bu başarı, zor koşullar altında elde edilen kolektif bir moral kaynağına dönüştü.

İşin dikkat çekici taraflarından biri ise turnuvanın ABD'de oynanacak olması.

Washington yönetiminin yıllardır sürdürdüğü yaptırımlar, bölgedeki askeri politikalar ve iki ülke arasındaki diplomatik gerilim düşünüldüğünde İran Milli Takımı'nın ABD'de oynayacağı her maç yalnızca futbol gündemiyle değerlendirilmeyecek.

Tribünlerdeki atmosferden medya tartışmalarına kadar birçok başlık sahadaki oyunun önüne geçebilir.

Teknik Direktör Amir Ghalenoei ise bütün bu gürültüden uzak kalmaya çalışıyor. Onun elindeki takım son derece disiplinli.

Savunma blokları birbirine yakın oynuyor, rakibin ritmini bozuyor ve hata yapmaya zorluyor.

Mehdi Taremi hâlâ İran'ın en güvendiği ayak. Alireza Jahanbakhsh ve Saman Ghoddos gibi deneyimli isimler ise takımın omurgasını oluşturuyor.

İran grubun en parlak takımı değil ama kesinlikle en zor rakiplerinden biri.

KİLİT OYUNCU: Mehdi Taremi

İran'ın hücumdaki lideri. Gol yollarındaki etkinliği ve bağlantı oyunu takımın hücum seviyesini belirliyor.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Alireza Beyranvand, Hosein Hoseini, Payam Niazmand

Savunma: Shoja Khalilzadeh, Hosein Kanaani, Ali Nemati, Daniyal Eiri, Ehsan Hajisafi, Milad Mohammadi, Saleh Hardani, Ramin Rezaiyan

Orta saha: Samah Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mohammed Ghorbani, Mehdi Ghayedi, Ariya Yousefi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammed Mohebbi

Hücum: Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Denis Dargahi, Ali Alipour, Shahriyar Moghanloo

Bir bilgi: İran halıları, her biri bir sanat eseri sayılacak kadar ince işçilikle dokunur. Ülkede burun estetiği ameliyatı, dünyada en yaygın yapılan plastik cerrahi operasyonlarından biridir.

YENİ ZELANDA: BASKISIZ GELEN TAKIM

Yeni Zelanda bu grubun en rahat takımı olabilir. Kimse onlardan son 16 ve büyük sürprizler beklemiyor.

Bu da onları tehlikeli hale getiriyor. Chris Wood liderliğindeki ekip fiziksel mücadele ve takım organizasyonu üzerine kurulu.

Topa uzun süre sahip olmaya çalışmıyorlar, rakibi bekliyorlar ve doğru anı kolluyorlar. Özellikle duran toplarda etkili olabiliyorlar.

KİLİT OYUNCU: Chris Wood

Özellikle son iki sezonda Premier Lig'de sergilediği performans, deneyimiyle takımın en önemli hücum silahı.

NİHAİ KADRO

Kaleci: Max Crocombe Alex Paulsen Michael Woud

Savunma: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Orta saha: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Hücum: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

Bir bilgi: Ülkedeki koyun sayısı insan nüfusunun yaklaşık beş katı. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemeleri Yeni Zelanda’nın nefes kesen manzaralarında çekildi.

GRUBUN ŞİFRESİ: BELÇİKA DÜŞERSE KAPI AÇILIR

Kağıt üzerinde Belçika favori. Fakat bu grup Belçika'nın düşündüğü kadar rahat geçmeyebilir. Mısır'ın elinde Salah gibi maç değiştirebilen bir yıldız var. İran'ın elinde turnuva tecrübesi ve disiplin bulunuyor. Yeni Zelanda ise baskısız oynayacak.

Özellikle Belçika-Mısır maçı grubun bütün hikâyesini değiştirebilir. Belçika kazanırsa liderlik yolunda büyük avantaj elde edecek.

Mısır'ın galibiyeti ise grubu tamamen kaotik hale getirebilir. İran ise iki favorinin yapacağı herhangi bir hatayı değerlendirmeye hazır bekliyor.

G Grubu yalnızca futbol kalitesinin değil, farklı hikâyelerin de çarpışacağı bir sahne olacak. Belçika için bir jenerasyonun son hesabı. Salah için son büyük rüya.

İran için tüm zorluklara rağmen ayakta kalabilmenin sembolü. Yeni Zelanda içinse dünyanın en büyük sahnesinde var olabilmenin hikâyesi.