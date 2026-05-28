Dünya Kupası tarihine geçen unutulmaz goller

Dünya Kupası yaklaşırken futbolseverlerin hafızasında yer eden unutulmaz golleri hatırlamakta fayda var.

Turnuva tarihi boyunca yalnızca sonuçlar değil, yıllar geçse de konuşulan bireysel yetenekler ve takım organizasyonları da futbol tarihine damga vurdu.

MARADONA'NIN MUCİZESİ

Bu gollerin başında kuşkusuz Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye attığı iki gol geliyor.

Arjantin’in çeyrek finalde 2-1 kazandığı maçta Maradona önce “Tanrı’nın Eli” olarak hafızalara kazınan tartışmalı gole imza attı, ardından orta sahadan başlayıp rakiplerini birer birer geçerek “Asrın Golü” olarak anılan unutulmaz bir solo performans sergiledi.

ARIE HAAN'IN NEFİS GOLÜ

Turnuva tarihinin en özel uzak mesafe gollerinden biri ise Arie Haan’dan geldi. Hollandalı oyuncu, 1978’de İtalya’ya karşı yaklaşık 35 metreden attığı sert şutla takımına galibiyeti getirdi.

IGOR BELANOV'UN UNUTULMAZ SOLOSU

1986 Dünya Kupası’nın dikkat çeken isimlerinden Igor Belanov da Belçika karşısında yaptığı hat-trick ile hafızalara kazındı. Özellikle ceza sahası dışından attığı gol, turnuvanın en estetik vuruşları arasında gösterildi.

AL-OWAİRAN'İN SLALOMU

1994 Dünya Kupası’nda ise Saeed Al-Owairan, Belçika’ya attığı golle Maradona’nın 1986’daki koşusunu hatırlatan bir performans ortaya koydu.

Kendi yarı sahasından başlayan Al-Owairan, rakip savunmayı geçerek takımına tarihi bir galibiyet kazandırdı.

DİĞER GOLLER

Dünya Kupası tarihinin unutulmayan diğer golleri arasında Dennis Bergkamp’ın Arjantin’e attığı klas gol, Roberto Baggio’nun Çekoslovakya’ya karşı yaptığı solo koşu, Esteban Cambiasso’nun 24 paslık organizasyonu tamamladığı gol ve Robin van Persie’nin İspanya karşısındaki “uçan kafa” vuruşu da yer aldı.

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden Pelé ile Carlos Alberto da Brezilya’nın altın dönemine damga vuran golleriyle Dünya Kupası hafızasında özel bir yere sahip oldu.