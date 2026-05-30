Dünya Kupası tarihinin olaylı maçları

Dünya Kupası denildiğinde akla çoğu zaman şampiyonluk sevinçleri, efsane futbolcular ve unutulmaz goller geliyor. Ancak futbolun en büyük organizasyonu, zaman zaman saha içindeki sertlik, gerginlik ve kavgalarla da tarihe geçti.

1930'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupaları, yalnızca sportif başarıların değil, futbolun kontrol edilemediği anların da sahnesi oldu.

İLK KIRMIZI KARTIN HİKÂYESİ

Bazı karşılaşmalar öyle sert geçti ki yıllar sonra bile "muharebe" olarak anılmaya devam etti.

Turnuva tarihindeki ilk büyük olaylardan biri, 1930 Dünya Kupası'nda Romanya ile Peru arasında oynanan mücadelede yaşandı.

Sert fauller nedeniyle tansiyonun yükseldiği maçta oyuncular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı. Karşılaşma, Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kartın çıktığı maç olarak da kayıtlara geçti.

BERN MUHAREBESİ

1954'te İsviçre'de oynanan Brezilya-Macaristan çeyrek finali ise futbol tarihine "Bern Muharebesi" adıyla geçti.

Üç oyuncunun oyundan atıldığı mücadelede saha içindeki kavgalar maç sonrasında soyunma koridorlarına taşındı. Oyuncuların birbirlerine şişelerle saldırdığı olaylar nedeniyle birçok kişi yaralandı.

ŞİLİ-İTALYA MAÇINDA YAŞANANLAR

8 yıl sonra bu kez ev sahibi Şili ile İtalya arasında oynanan mücadele "Santiago Muharebesi" olarak tarihe geçti.

Oyuncuların sık sık birbirine girdiği karşılaşmada polis birkaç kez sahaya girmek zorunda kaldı. İngiliz hakem Ken Aston, yıllar sonra bu maçı anlatırken kendisini yeniden savaş alanında hissettiğini söyleyecekti.

1966 Dünya Kupası da sertlik denince akla gelen turnuvalardan biri oldu.

PELE'YE YAPILAN FAULLERE TEPKİ

Brezilya-Portekiz maçında Pele'nin gördüğü sert müdahaleler futbol dünyasında büyük tepki toplarken, İngiltere-Arjantin çeyrek finali iki ülke arasındaki futbol rekabetinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi.

1982 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya kalecisi Harald Schumacher'in Fransız Patrick Battiston'a yaptığı müdahale ise turnuva tarihinin en tartışmalı pozisyonlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Battiston ağır şekilde sakatlanırken hakemin oyunu devam ettirmesi uzun yıllar tartışıldı.

1990 Dünya Kupası da sert futbolun öne çıktığı organizasyonlardan biri oldu. Açılış maçında Kamerunlu oyuncuların Arjantin'e karşı sert müdahaleleri dikkat çekerken Hollanda ile Batı Almanya arasında oynanan son 16 turu mücadelesinde Frank Rijkaard'ın Rudi Völler'e tükürmesi futbol tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Aynı turnuvanın finalinde Arjantin iki kırmızı kart görürken, Batı Almanya'nın kazandığı maç uzun süre hakem kararları nedeniyle tartışıldı.

MEŞHUR HOLLANDA-PORTEKİZ MAÇI

2006 Dünya Kupası'nda ise iki unutulmaz olay yaşandı. Hollanda ile Portekiz arasındaki son 16 turu maçı dört kırmızı ve 16 toplam kartla "Nürnberg Muharebesi" olarak anıldı.

Aynı turnuvanın finalinde ise Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye attığı kafa, Dünya Kupası tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara yerleşti.

2010 finalinde Hollanda ile İspanya arasında oynanan mücadelede 14 kart çıkarken, Hollandalı Nigel de Jong'un Xabi Alonso'ya yaptığı sert müdahale turnuvanın sembol görüntülerinden biri oldu.

HOLLANDA-ARJANTİN MAÇI VE KART YAĞMURU

Yakın dönemin en gergin Dünya Kupası karşılaşmalarından biri ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda oynanan Hollanda-Arjantin çeyrek finaliydi. Hakem Antonio Mateu Lahoz'un 18 sarı ve bir kırmızı kart gösterdiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en fazla kart çıkan maçı olarak kayıtlara geçti.

Aradan geçen on yıllara rağmen Dünya Kupası'nın hafızasında yalnızca kupayı kaldıranlar değil, futbolun sınırlarını zorlayan bu sert ve tartışmalı karşılaşmalar da yaşamaya devam ediyor.