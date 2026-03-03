Dünya Kupası’na 100 gün kaldı: Belirsizlikler sürüyor

Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Turnuvanın başlamasına 100 gün kala, futbol dünyası 48 takımlı yeni formatın heyecanını bekliyor.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City’deki Azteca Stadyumu’nda oynanacak açılış maçıyla başlayacak. 6 haftalık maraton, 19 Temmuz Pazar günü New York’taki MetLife Stadyumu’nda yapılacak finalle sona erecek.

16 STAT, 104 MAÇ

2026 Dünya Kupası’nda 16 farklı statta, 4 ayrı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. Turnuva, hem coğrafi yayılımı hem de takım sayısındaki artışla Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açacak.

GELİR BEKLENTİSİ 11 MİLYAR DOLAR

FIFA, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’ndan yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etmişti. 2026 organizasyonunda bu rakamın 11 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İRAN'IN DURUMU

Öte yandan hazırlıklar devam ederken ABD ve İsrail'in saldırısı sonrası kupaya gitmeye hak kazanan İran'ın kupayı boykot etme ihtimali bir yüksek. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün yaşananlar ve ABD’nin saldırısı sonrası Dünya Kupası’na umutla bakmamız zor görünüyor. Bu konuda son kararı spor yöneticileri verecek."

Rusya'a anında futboldan aforoz eden İsrail'e Gazze'de yaptığı soykırıma rağmen hiçbir yaptırım uygulamayan FIFA'nın İran konusundaki ikiyüzlü tutumu sert bir şekilde eleştiriliyor ve kupanın durumuyla ilgili soru işaretlerini artırıyor.