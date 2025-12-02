Dünya Kupası’nda yeni dönem: Kornerlere ve ikinci sarılara VAR karışacak mı?

Futbolun kural koyucuları, turnuvaların kendi içinde yeni kuralları denemesine izin verecek bir sistemi değerlendirmeye başladı. Bu değişiklik kabul edilirse, gelecek yaz yapılacak Dünya Kupası’nda korner kararlarının VAR tarafından incelenmesi mümkün olabilir.

Bu öneriyle birlikte, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), büyük turnuvalara kısa süreli kural denemeleri yapma yetkisi verecek. Şu anda yeni kurallar genellikle önce alt liglerde veya küçük organizasyonlarda test ediliyor ve daha sonra büyük turnuvalara taşınıyor.

Eğer uygulamaya geçilirse, 48 takımlı 2026 Dünya Kupası, kornerlerin VAR’la kontrol edildiği ilk büyük turnuva olabilir. Teknoloji topun çizgiyi tamamen aşıp aşmadığını ya da son dokunuşun hangi oyuncudan geldiğini belirlemek için kullanılacak. Bu adım, özellikle kritik maçlarda örneğin bir Dünya Kupası finalinde atalı bir korner kararının oyunun sonucunu etkilemesini önlemek amacıyla düşünülüyor.

IFAB içinde, bu yıl VAR’ın görev alanını genişletme fikri oldukça tartışıldı. Özellikle topun oyun alanını terk edip etmediği gibi tamamen “net bilgiye dayanan” pozisyonlarda VAR’ın devreye girmesine yönelik talep arttı.

Buna karşın, oyunun daha fazla durması riski endişe yaratıyor. Yanlış verilen ikinci sarı kartların da VAR tarafından kontrol edilmesi önerildi ancak bu tür kararların yoruma açık olması süreci zorlaştırıyor.

SADECE DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK

Olası bir deneme, mevcut VAR kurallarının yeniden yazılmasını gerektirmeyecek. Ayrıca Premier Lig gibi diğer liglere otomatik olarak uygulanmayacak. Sadece deneme yapılacak turnuva özelinde geçerli olacak.

Bu değişikliklerin hayata geçmesi için mart ayında yapılacak IFAB genel kurulunda onaylanması gerekiyor. FIFA ise yeni teknolojilerin turnuvalarda kullanılmasına sıcak bakıyor. Katar’daki Dünya Kupası’nda yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılmış, geçtiğimiz yaz Kulüpler Dünya Kupası’nda hakemlere takılan vücut kameraları ilk kez resmen uygulanmıştı.