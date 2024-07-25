‘Dünya lideri’ ama konut fiyatlarında

Türkiye’de konut fiyatları, dünyayı katlamaya devam ederken konut fiyat endeksinde ilk çeyrekte OECD ülkelerinin zirvesinde yer aldı. Kira endeksi de 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 119 artış gösterdi.

Melisa AY

Yüksek enflasyon, Türkiye’de konut fiyatları ve kira ücretlerini zirveye tırmandırmaya devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri adım atmayacağız" dese de, Türkiye ekonomisi iktidar eliyle pahalılıkta birinciliğe adım adım gidiyor. Türkiye, üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde yılın ilk çeyreğinde konut fiyatlarında zirvede yer alıyor.

RAKİPLERE ‘FARK ATTIK’

Türkiye’de nominal konut fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde OECD ülkelerinin en yükseği olma konumunu korurken, en yakın OECD ülkesine 5 kattan fazla fark attı. Konuta erişim her geçen gün zorlaşırken, azalan alım gücü yurttaşın konuta erişimini zorlaştırmaya devam etti.

Türkiye’de nominal konut fiyat endeksi 2023 yılının aynı döneminde 962,5 iken, bir yılda yüzde 59 artışla bin 531 seviyesine ulaştı. Endeks sıralamasında Türkiye’ye en yakın ülke olan Macaristan’da ise endeks 285,1 seviyesinde. Endekste OECD ortalaması 179,9 iken Avro Bölgesi’nde 141,8 seviyesinde. Konut fiyatlarının yüksekliği ile dikkat çeken Birleşik Krallık’ta ise endeks 143,5 seviyesinde. Türkiye’de 2023 yılının aynı döneminde 962,5 olan endeks, bir yılda yüzde 59 artışla bin 531 seviyesine ulaştı.

Türkiye, kira endeksinde de zirvede. Türkiye’de yılın ilk çeyreğindeki kira fiyat endeksi 663,5 olarak gerçekleşti. 2023’ün aynı döneminde 303 seviyesinde olan endeks, yüzde 119 artmış oldu.

KİRA ÜCRETİNDE DE BİRİNCİ

Kira endeksi, Avro Bölgesi’nde 114,2 seviyesinde. ABD’de 144,5 olan kira endeksi, Japonya’da da 99,5 ile en düşük seviyede. Avrupa Komisyonu’nun mayıs ayında açıkladığı kira araştırması raporunda da Türkiye, pahalılığı ile öne çıkmıştı. Raporda, İstanbul’un kira ücretlerinde Avrupa’nın en pahalı ikinci kenti olduğu tespit edilmişti.

MAKAS AÇILDI

Yüksek enflasyon, reel konut fiyatları ile nominal konut fiyatları arasındaki farkın açılmasını da tetikledi. İki değer arasındaki makas, en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici harcamalarının göz önüne alındığı gerçek değerleri yansıtmayı hedefleyen reel konut fiyat endeksi, 184,1 oldu. OECD ülkeleri arasındaki en yüksek makas farkının olduğu ülke de yine Türkiye oldu.

Kaynak: OECD

KENTSEL DÖNÜŞÜM DE KİRALARDA ETKİLİ

İstanbul’u bekleyen deprem riski de konut fiyatlarında etkili. Endeksa, İstanbul’un en eski ve riskli 25 mahallesini belirleyerek bu mahallelerdeki gayrimenkul değer artışlarını raporladı. Buna göre Pendik’te Ertuğrulgazi, Maltepe’de Esenkent ve Üsküdar’da Yavuztürk mahalleleri, satılık konutların 4 yılda en fazla değer kazandığı mahalleler oldu. Satılık konutların 4 yıllık değer artışı Ertuğrulgazi’de yüzde 1283, Esenkent’te yüzde 1010 ve Yavuztürk’te yüzde 1003 oldu. İstanbul’da kira artışlarının en yüksek olduğu mahalleler ise yüzde 1330 ile Kadıköy/Fikirtepe, yüzde 1300 ile Kartal/Hürriyet ve yüzde 1269 ile Kartal/Orhantepe oldu.