Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünya çapında yenilenebilir enerjide büyüme görüyoruz

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) İklim Hizmetleri Direktörü Christopher Hewitt, iklim ölçümlerinde yapay zeka kullanımının cesaret verici bir süreç olduğunu belirterek, "Dünya çapında yenilenebilir enerjide büyük bir büyüme görüyoruz. Bu nedenle yenilenebilir enerjinin umut verici göründüğünü düşünüyorum ancak kat etmemiz gereken uzun bir yol var." dedi.

Hewitt, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sera gazı emisyonlarının, küresel ısınmayla mücadelenin önündeki en büyük sorun olarak kalmaya devam ettiğine işaret eden Hewitt, "Atmosferde gördüğümüz ısınmayı artırıyorlar, bu da buz tabakalarının erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor. Yani artan sera gazı emisyonları en büyük sorun." değerlendirmesinde bulundu.

Hewitt, küresel enerji üretiminde yerleşmiş altyapıların bulunduğunu belirterek, "Dünya çapında yenilenebilir enerjide büyük bir büyüme görüyoruz. Bu nedenle yenilenebilir enerjinin umut verici göründüğünü düşünüyorum ancak kat etmemiz gereken uzun bir yol var." diye konuştu.