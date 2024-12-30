Dünya Meteoroloji Örgütü: "İklim değişikliğinin etkileri 2024'te dünyayı etkisi altına aldı"

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin etkilerinin 2024'te dünyayı etkisi altına aldığını, bu yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olmasının beklendiğini bildirdi.

WMO, 2024'teki iklim olaylarının etkisine ilişkin yıl sonu raporunu yayımladı.

Raporda, "İklim değişikliğinin etkileri 2024'te dünyayı etkisi altına aldı. Bu dağ zirvelerinden okyanus derinliklerine, topluluklara, ekonomilere ve çevreye kadar uzanan bir dizi etkilere neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Bu yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olmasının beklendiğine işaret edilen raporda, sera gazı seviyelerinin rekor seviyelere ulaşmaya devam ettiği ve gelecekte daha fazla sıcaklığın yaşanmasına neden olacağı bildirildi.

Raporda, "Küresel sıcaklıkların artması, aşırı sıcaklık olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelmesiyle, aşırı sıcaklık risklerini ele almak için gelişmiş uluslararası iş birliğine olan ihtiyaç artıyor. 15 uluslararası kuruluşun yanı sıra 12 ülke ile bazı akademik ve sivil toplum kuruluşunu temsil eden bir uzman grubu, artan aşırı sıcaklık tehdidiyle mücadele için koordineli bir çerçeve geliştirmek üzere 17-19 Aralık tarihleri ​​arasında WMO merkezinde bir araya geldi." bilgileri paylaşıldı.

WMO'daki bu toplantının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in aşırı sıcaklık konusundaki "eylem çağrısına" yanıt olduğu da bildirildi.