Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu, hazırlanan video izlendi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, burada yaptığı konuşmada, kenttin turizmin başkenti olduğunu ve 25 bin turizm belgeli yatağa sahip olduğunu söyledi.

Organizasyona gelen misafirlerin en iyi şekilde ağılanacağını aktaran Uysal, "İnşallah, organizasyonu kazasız belasız tamamlayacağız. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz."dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal da 500 bin misafir hedefiyle tarihe geçecek bu büyük organizasyonda katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.