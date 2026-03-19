Dünya Mutluluk Raporu: Türkiye'nin 147 ülke arasındaki sırası belli oldu
Birleşmiş Milletler'in katkısıyla hazırlanan ve Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan 'Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki sonuçları açıklandı. Raporda Türkiye, geçen sene olduğu gibi bu yıl da 147 ülke arasında 94'üncü sırada yer aldı. Finlandiya'nın üst üste 9'uncu kez 1'nci sırada yer aldığı listenin üst sıralarını İskandinav ülkeleri domine etti.
2012'den beri yayımlanan rapor, katılımcılara kendi hayatlarıyla ilgili değerlendirmelerini sorarak dünyanın en mutlu ülkelerini sıralıyor.
Raporda Finlandiya üst üste 9'uncu kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak belirlendi.
Kuzey ülkelerinin üst sıraları domine ettiği listede 2023’te 23’üncü olan Kosta Rika 4’üncü sıraya yükseldi.
2- İzlanda
3- Danimarka
4- Kosta Rika
5- İsveç
6- Norveç
7- Hollanda
8- İsrail
9- Lüksemburg
10- İsviçre
11- Yeni Zelanda
12- Meksika
13- İrlanda
14- Belçika
15- Avustralya
16- Kosova
17- Almanya
18- Slovenya
19- Avusturya
20- Çekya
Rapora göre Finlandiyalılar, 10 üzerinden ortalama 7,8’lik bir yaşam değerlendirme puanı bildirdi.
AFGANİSTAN SONUNCU
Listenin son sırasında ise Afganistan yer aldı. En mutsuz ülke Afganistan olarak tespit edilirken, onu Sierra Leone, Malavi, Zimbabve, Botsvana, Yemen ve Lübnan izledi.
SOSYAL MEDYA ETKİSİ
Raporun kurucu editörlerinden John F. Helliwell raporla ilgili konuşmasında, “Mutluluk söz konusu olduğunda, hayatta kötü olanı bulup düzeltmekten ziyade iyi olanı inşa etmek daha önemli. Her ikisi de yapılmalı" dedi.
2026 raporunun ana odak noktalarından biri, özellikle gençler arasında sosyal medyanın kullanımı oldu. Raporda sosyal medyanın 'aşırı kullanımı' yaşam memnuniyetinin düşük olmasıyla ilişkilendirildi.
Öte yandan sosyal bağları ön plana çıkaran platformlaın mutlulukla olumlu ilişki kurma eğilimi taşıdığı, buna karşılık algoritmik akışlar ve influencer içerikleriyle yönlendirilen platformların artan stres ve sosyal karşılaştırma dahil olmak üzere olumsuz sonuçlarla daha sık ilişkilendirildiği kaydedildi.