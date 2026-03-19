Dünya Mutluluk Raporu: Türkiye'nin 147 ülke arasındaki sırası belli oldu

Birleşmiş Milletler'in (BM) katkısıyla 147 ülke arasında yapılan değerlendirmeyle belirlenen Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı.

Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan raporda Türkiye geçen sene olduğu gibi 5,3 puanla 94'üncü sırada yer aldı.

2012'den beri yayımlanan rapor, katılımcılara kendi hayatlarıyla ilgili değerlendirmelerini sorarak dünyanın en mutlu ülkelerini sıralıyor.

Raporda Finlandiya üst üste 9'uncu kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak belirlendi.

Kuzey ülkelerinin üst sıraları domine ettiği listede 2023’te 23’üncü olan Kosta Rika 4’üncü sıraya yükseldi.

İskandinav ülkelerinin tamamının ilk 6'da yer aldığı listede ilk 20 şu şekilde sıralandı:1- Finlandiya

2- İzlanda

3- Danimarka

4- Kosta Rika

5- İsveç

6- Norveç

7- Hollanda

8- İsrail

9- Lüksemburg

10- İsviçre

11- Yeni Zelanda

12- Meksika

13- İrlanda

14- Belçika

15- Avustralya

16- Kosova

17- Almanya

18- Slovenya

19- Avusturya

20- Çekya

Rapora göre Finlandiyalılar, 10 üzerinden ortalama 7,8’lik bir yaşam değerlendirme puanı bildirdi.

AFGANİSTAN SONUNCU

Listenin son sırasında ise Afganistan yer aldı. En mutsuz ülke Afganistan olarak tespit edilirken, onu Sierra Leone, Malavi, Zimbabve, Botsvana, Yemen ve Lübnan izledi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Raporun kurucu editörlerinden John F. Helliwell raporla ilgili konuşmasında, “Mutluluk söz konusu olduğunda, hayatta kötü olanı bulup düzeltmekten ziyade iyi olanı inşa etmek daha önemli. Her ikisi de yapılmalı" dedi.

2026 raporunun ana odak noktalarından biri, özellikle gençler arasında sosyal medyanın kullanımı oldu. Raporda sosyal medyanın 'aşırı kullanımı' yaşam memnuniyetinin düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

Öte yandan sosyal bağları ön plana çıkaran platformlaın mutlulukla olumlu ilişki kurma eğilimi taşıdığı, buna karşılık algoritmik akışlar ve influencer içerikleriyle yönlendirilen platformların artan stres ve sosyal karşılaştırma dahil olmak üzere olumsuz sonuçlarla daha sık ilişkilendirildiği kaydedildi.