Dünya piyasalarında satış baskısı

Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı.

KORUMACI POLİTİKALAR VE BELİRSİZLİK ETKİSİ

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. Küresel çapta başta tarifeler olmak üzere birçok belirsizlik unsuru mevcutken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen politikaları da yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

TRUMP’IN GÜMRÜK MEKTUPLARI VE TEMKİNLİ PİYASA DURUŞU

Trump'ın tarifelerin erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamasıyla beraber yatırımcılar temkinli bir duruş sergilemeye başladı.

RİSK ALGISINDA ARTIŞ VE ŞİRKET KARLILIK ENDİŞESİ

Bu durum küresel piyasalarda risk algısını artırırken, ticaret savaşlarıyla enflasyon risklerinin devam etmesi ve şirket kârlılıklarının olumsuz etkilenebileceğine yönelik endişelerle küresel piyasalar yeni haftaya satış baskısıyla başladı. Trump'ın bugün ülkelere gümrük vergisi mektupları göndermeye başlaması bekleniyor.

BRICS'E YÖNELİK TARİFE AÇIKLAMASI ENDİŞELERİ DERİNLEŞTİRDİ

Ayrıca Trump'ın sabah saatlerinde BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğini açıklaması, ticaret savaşı risklerine ilişkin endişelerin daha fazla artmasına neden oldu.

S&P 500 REKOR KIRDI, GÖZLER YENİDEN TRUMP POLİTİKALARINDA

Analistler, ABD'de geçen hafta ekonomik verilerin olumlu etkisiyle S&P 500 ve Nasdaq endeksinin rekor kırdığını anımsatarak, yeni haftada Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin endişelerin öne çıktığını söyledi.

ABD'DE VERGİ YASASI YÜRÜRLÜKTE, IMF UYARIYOR

Geçen hafta ABD ekonomisine dair gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından izlendi. ABD Başkanı Trump, Kongre'den geçen kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. Trump tasarıyla ilgili olarak "Bu yasa tasarısı muazzam bir ekonomik büyümeyi tetikleyecek ve ülkeyi ayakta tutan çalışkan vatandaşları ayağa kaldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Bahsedilen tasarının ülkenin bütçe açığını 2034'e kadar 3,4 trilyon dolar genişleteceği tahmin edilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, IMF'nin ABD'nin bütçe açığını zamanla düşürmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu belirtti.

FED BELİRSİZLİĞİ VE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

ABD'de açıklanan istihdam raporu, ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. Fed'in para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller, Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler zayıflarken, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüzde 88'den yüzde 66'ya geriledi.

TAHVİL, ALTIN VE DOLAR GELİŞMELERİ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3310 seviyelerinde seyrediyor. Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 337,20 dolara çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,9 azalışla 3 bin 307 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi cuma günü 97,18 seviyesinden haftayı tamamlarken, haftanın ilk işlem gününde 97,15 seviyesinde bulunuyor.

OPEC+ KARARI SONRASI BRENT PETROL GERİ ÇEKİLDİ

OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, ağustosta petrol üretimini temmuza göre günlük 548 bin varil artırma kararı aldı. Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,43 azalışla 67,6 dolardan işlem görüyor.

ABD PİYASALARI TATİLDE, VADELİ İŞLEMLER NEGATİF

ABD'de Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla New York Borsası cuma gününü kapalıydı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Başkan Trump'ın "kurtuluş günü" gümrük vergilerine verdiği 90 günlük aranın dolmasına 2 gün kalması ve Japonya ve Avrupa Birliği (AB) gibi büyük ticaret ortaklarıyla halen bir ticaret anlaşmasının olmaması Avrupa borsalarında fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturdu.

ÇİN-AB ZİRVE GERİLİMİ

Çin ve AB arasında tırmanan diplomatik ve ticari gerilimin işaretleri olarak Pekin'in bu ayın sonunda AB liderleriyle yapılması planlanan iki günlük zirvenin bir bölümünü iptal etme niyetinde olduğuna dair haber akışı da Avrupa borsaları da risk iştahının azalmasına neden oldu.

LAGARDE’DAN FAİZ VE ENFLASYON VURGUSU

Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamada mevcut faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu ve bankanın yüzde 2’lik orta vadeli enflasyon hedefine bağlı kaldığını söyledi.

AVRUPA’DA EKONOMİK VERİLER KARIŞIK

Avro Bölgesinde mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,6 azalarak, yıllık da yüzde 0,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Almanya'da fabrika siparişleri ise ülke içindeki talepteki düşüşün etkisiyle mayısta yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde düştü.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ KAYIPLA KAPATTI

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyrederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

ASYA BORSALARI TARİFELERE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLERLE DÜŞÜŞTE

Asya piyasalarında yeni haftada tarifelere ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkıyor. Trump, daha önce Japonya ile de ticaret anlaşması yapabileceklerinden şüpheli olduğunu belirtmişti.

JAPONYA'YA YÖNELİK TARİFE AÇIKLAMASI

Trump "Size çok teşekkür ediyoruz ve ihtiyacımız olan şeyleri yapamayacağınızı biliyoruz, bu nedenle yüzde 30, yüzde 35 ya da bizim belirlediğimiz rakam neyse onu ödüyorsunuz." ifadelerini kullandı. Japonya'nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa, olası anlaşma için samimi görüşmeler yürütüldüğünü ancak temel farklılıkların hala çözülmediğini söyledi.

BOJ POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ VE PİYASA ETKİSİ

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle de Japonya borsasında düşüşler görüldü.

ASYA'DA KAPANIŞA DOĞRU BORSA RAKAMLARI

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

YURT İÇİNDE GÖZLER HAZİNE NAKİT DENGESİNDE

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşamı normal seans kapanışının sınırlı altında 12.153,00 puanda işlem gördü.

DOLAR/TL YATAY SEYİRDE

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 39,8473'ten kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 39,9274'ten işlem görüyor.

BUGÜNKÜ VERİLER VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksi, Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER