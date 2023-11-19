Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını Elfyn Evans kazandı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 15:58
  • Giriş: 19.11.2023 15:58
  • Güncelleme: 19.11.2023 15:58
Kaynak: AA
Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını Elfyn Evans kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 13. ve son ayağı Japonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

Takım arkadaşı Finlandiyalı Kalle Rovanpera'nın önceki etapta pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda, 2023 sezonu, Japonya ayağıyla sona erdi.

Büyük Britanyalı Evans, 3 saat 32 dakika 8 saniyelik derecesiyle Japonya Rallisi'ni ilk sırada tamamladı.

Evans'ın takım arkadaşlarından Fransız Sebastien Ogier ikinci, Rovanpera ise üçüncülük elde etti.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 