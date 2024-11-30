Dünya Robot Olimpiyatları sona erdi

Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Uluslararası Finali, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliği ve Earth Allies temasıyla Fuar İzmir’de gerçekleştirildi. 90 ülkeden 3 bin 500 çocuk ve genç, bilim ve robotik üzerine beyin fırtınası estirdi, çok sayıda proje geliştirdi. Olimpiyatların kapanış töreni de renkli görüntülere sahne oldu. Ödül töreninde, çeşitli kategorilerde projeleri dereceye giren takımlar sahneye çıkarak ödüllerini alırken, gönüllüler de hep birlikte sahneye çıkıp selam verdi. Törende ayrıca 2025 WRO’nun ev sahibi Singapur temsilcilerine bayrak devri yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “3 gün boyunca 90 ülkeden 3 bin 500 genç, güzel şehrimiz İzmir’de değerli fikirler ve projeleriyle düşlerini gerçekleştirmek için canla başla yarıştı. Earth Allies teması kapsamında dünyamızı daha yaşanabilir, sürdürülebilir hale getirmeye çalıştılar. Teknolojinin imkânlarını kullanarak daha ekoloji dostu bir gelecek oluşturmaya çalıştılar. Biz de Türkiye ve İzmir’i elimizden gelen en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Umarım misafirlerimiz iyi vakit geçirmişlerdir” dedi. Yıldır, organizasyonun Türkiye ve İzmir için de küresel bir tanıtım fırsatı yarattığını kaydetti.

WRO Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen de geleceğin yenilikçileri adına Aramco ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Singapur’a bayrak devri Kapanış programında WRO’nun bir sonraki ev sahibinin Singapur olacağı duyuruldu. Törende Singapur delegasyonuna Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ve organizasyonun diğer temsilcileri tarafından bayrak devri yapıldı.

Bu yıl “EARTH ALLIES” teması altında düzenlenen finalde, gezegenin sınırlı kaynaklarının ve verimli ve adil kullanımına odaklanıldı. Ayrıca doğal afetler yaşanmadan ve yaşandıktan sonra robotik çözümlerden nasıl faydalanabileceğimize dair öneriler paylaşıldı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyon, sadece bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve iş birliği bilincini de artırdı. Dünyanın dört bir yanından gelen jüri üyeleri, dereceye giren takımları belirledi. Puanlama sistemi üzerinden en yüksek puanı alan takımlar dereceye girdi.

Ödül töreninde Future Engineers kategorisinde birinci takım Macaristan’dan Storm NGR oldu. Future Innovators Elementary kategorisinde Malezya’dan The Magical Trio takımı birinci oldu. Future Innovators Junior kategorisinde Endonezya’dan SWA Ocean Voyager takımı birinciliği kazandı. Future Innovators Senior kategorisinde Venezuela’dan Robotik Dreamers takımı birinci oldu.

Robomission Elementary kategorisinde Almanya’dan GIP Fancy Bots takımı birinciliği aldı. Robomission Junior kategorisinde Malezya’dan Up Up CHM1 takımı birinci oldu. Robomission Senior kategorisinde Japonya’dan YTHS 2BY takımı birinci oldu. Robosports kategorisi kazananları ise Çin Taipei’den OFDL JFR Taiwan takımı birinci oldu.

ÖZEL ÖDÜLLER VERİLDİ

Ödül töreninde ayrıca Senior Start-up Idea Award, Hindistan’dan Coastal Custodians takımına gitti. Tüm yaş gruplarında Team Award, Azerbaycan’dan MultiCulture takımına verildi. Elementary Team Spirit Award Tayland’dan 3 Chicken takımına gitti. Juinor Technical Solution Award da Kazakistan’dan 216 GT Innovators takımına verildi. Teknoloji, tasarım ve inovasyonda mükemmellik için önemli bir ödül olarak nitelenen Aramco’nun özel ödülü ise Venezuela’dan Robotic Dreamers takımına verildi. Lego Education Creativity Award da Kosta Rika’dan Three Musketeers takımına verildi.