Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.

Peeperkorn, Gazze'deki 100'den fazla hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını vurgulayarak, bu hastaların Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’nın listesinde yer alan ve öncelikli tahliye edilmesi gereken kişiler olduğunu aktardı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasının ardından yalnızca 282 hastanın tıbbi tahliyesinin yapıldığını vurgulayan Peeperkorn, "Gazze'deki hastalar için sürekli gerçekleştirilecek bir tıbbi tahliye sürecine ihtiyacımız var. Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.