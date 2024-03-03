Dünya Salon Atletizm Şampiyonası

Milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada şampiyonayı 10. sırada tamamladı.

İskoçya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 10. oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow kentinde devam eden organizasyonda Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamanın finalinde mücadele etti.

İlk hakkında 5.50 atlayan Ersu Şaşma, 5.65'i üç hakkında da geçemeyerek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı.