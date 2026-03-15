Dünya şampiyonu atletin hedefi Los Angeles 2028

İspanya’da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda iki madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, başarısını 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor.

İspanya’nın Ourense kentinde 6-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda T20 kategorisi üç adım atlama branşında 14 metrelik derecesiyle altın madalya kazanan Muhammet Arif, uzun atlamada ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Atletizme 6 yıl önce başladığını belirten milli sporcu, kariyerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye rekorunun bulunduğunu ifade etti.

Avrupa’da da önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Muhammet Arif, “Avrupa rekorunun sahibiyim. Ayrıca 2 Avrupa şampiyonluğum ve 2 Avrupa ikinciliğim var. Avrupa’da ‘En İyi Erkek Performans’ ödülünü de kazandım” dedi.

Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı’nı okutmanın kendisi için büyük gurur olduğunu söyleyen milli sporcu, “Uzun atlamada da güçlü rakipler vardı ve üçüncülük elde ettim. Benim için güzel bir duyguydu. Tekrardan İstiklal Marşı’mızı okuttuğum için çok gururluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyat. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’na katılacağım ve orada altın madalya kazanarak İstiklal Marşı’mızı okutmak istiyorum” diye konuştu.

“AVRUPA REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYORUM”

Gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Muhammet Arif Çenesiz, sporun disiplin ve saygı gerektirdiğini vurguladı.

Dünya şampiyonasına yeterince hazırlanamadan gittiklerini de belirten milli sporcu, hava koşulları nedeniyle kum atlayışı çalışması yapamadıklarını söyledi. Buna rağmen dünya şampiyonluğu kazandığını dile getiren Çenesiz, önünde yeni hedefler olduğunu ifade etti.

Temmuz ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Gençler Oyunları’na hazırlandığını belirten Çenesiz, “Hedefim uzun atlamada Avrupa rekorunu geliştirmek. Zaten Avrupa rekoru bende. Orada 7 metrenin üzerine çıkabileceğime inanıyorum” dedi.

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için hazırlıklara başladığını aktaran milli sporcu, uzun atlama için kendisine özel kapalı bir antrenman alanı oluşturulduğunu ve burada yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

“TÜRKİYE REKORUYLA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK”

Muhammet Arif Çenesiz’in antrenörü Serdar Akad ise dünya şampiyonasına giden sürecin zorlu geçtiğini belirtti.

Milli takım antrenörü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurulu üyesi olan Akad, “Hava şartları ve bazı eksiklikler nedeniyle zor bir süreç yaşadık. Buna rağmen dünya şampiyonasına güçlü bir motivasyonla gittik” dedi.

Şampiyonada üç adım atlama branşında Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandıklarını vurgulayan Akad, “Dünya kürsüsünde zirveye çıktık ve İstiklal Marşı’mızı okuttuk. Bu bizim için büyük bir gurur. Şimdi hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları. Orada da madalya kazanmak için hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.