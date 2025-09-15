Dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton evinde ölü bulundu

İngiliz boksunun unutulmaz isimlerinden, eski dünya şampiyonu Ricky Hatton, 46 yaşında yaşamını yitirdi. Greater Manchester’daki evinde ölü bulunan Hatton’ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığı açıklandı.

Temmuz ayında profesyonel ringlere geri döneceğini açıklayan Hatton, 13 yıllık emekliliğin ardından 2 Aralık’ta Dubai’de Eisa Al Dah ile karşılaşmayı planlıyordu. “Resmi olarak geri dönüyorum” diyerek hayranlarını heyecanlandıran Hatton’ın ani ölümü, bu dönüş planından yalnızca iki ay sonra geldi.

1997-2012 yılları arasında 48 maça çıkan Ricky Hatton, 45 galibiyet (32’si nakavt) elde ederek hafif siklet ve süper hafif siklette IBF, IBO, WBA ve WBC kemerlerini kazanmıştı. Manchester doğumlu şampiyon, Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao gibi efsane isimlerle de ringe çıkmıştı.

Emeklilik sonrası promotörlük yapan Hatton, mental sağlık sorunlarıyla da mücadele etmiş ve bu konuda açıkça konuşmuştu. Ölümünün ardından BBC, Sky News ve Daily Mail, Hatton’ın evinde yalnız bulunduğunu ve ölüm nedeninin henüz resmi olarak açıklanmadığını bildirdi.